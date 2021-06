Se billedserie Meteorologerne lover lange dage med masser af sol, så man må bevæbne sig med et par solbriller der beskytter øjnene. Foto: Jette Bundgaard.

Hvordan vælger man de rigtige solbriller?

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Solen er endelig ved at få fat, og solbrillesæsonen er for alvor skudt i gang. Men solens stråler kan være hårde ved øjnene, og derfor er det vigtigt at beskytte sit syn.

Der findes efterhånden så mange forskellige solbrillemodeller, glastyper og farver på markedet, at det kan være lidt af en jungle at finde rundt. Britta Mogensen og Dorte Olsen fra Byens Optik på Ahlgade giver her deres bedste råd til, hvordan man finder de helt rigtige solbriller - uanset om de skal bruges på mountainbiketure i skoven, på stranden eller blot på en slentretur rundt i byen.

Hos Byens Optik anbefaler man, solbrillerne vælges ud fra de situationer, de skal bruges i.

- Er man for eksempel aktiv og dyrker meget sport, bør man vælge solbriller, hvor glassets overfladebehandling passer til netop det. Samtidig er det vigtigt, at materialet er fleksibelt, så brillerne kan formes til at passe ansigtet og desuden tager højde for, at brillen skal sidde godt fast, vurderer Britta Mogensen og understreger, at der også inden for briller til aktive findes masser af smarte, moderigtige designs.

Farven på glassene spiller også en vigtig rolle. Solbrilleglas findes i mange forskellige farver, der reflekterer lyset forskelligt:

- Hvis man skal bruge sine solbriller på mountainbiketure eller på golfbanen, kan det være en fordel at gå efter briller med såkaldt »blue-blocker«, der fjerner det blå lys og øger kontrasten, så man nemmere kan bedømme afstande, mens en gul brille er god under dårlige lysforhold som for eksempel tåge. Er man på udkig efter en »allround-solbrille« er grønne eller grå glas et godt valg, da de er gode til de fleste formål, fortæller Dorte Olsen.

Uanset hvilken solbrilletype, man er på udkig efter, fremhæver Byens Optik særligt ét råd, nemlig at gå efter solbriller med høj beskyttelse. Det vigtigste er, at solbrillerne beskytter mod de skadelige UV-stråler. Et godt pejlemærke er at holde øje med, om brillerne har det såkaldte CE-mærke, som er den europæiske blåstempling for, at brillen beskytter mod solens farlige stråler.

De fleste solbriller kan fås med styrke, uanset om man bruger enkeltstyrkeglas eller flerstyrkeglas, der har læsefelt i bunden og afstandsfelt i toppen.