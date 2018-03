Se billedserie Fire medlemmer af Disruptionrådet deltog ved Aviscafeen i Rotationen i Holbæk. Yderst til venstre er det ordstyrer Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier, og dernæst står beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Birgit Aaby, Combi Service, André Rogaczewski, Netcompany, og Kim Simonsen, HK Danmark. Foto: Peter Andersen

Hvordan sikrer vi bedst en god fremtid?

Holbæk - 13. marts 2018 kl. 20:22 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emnet var Danmarks fremtid i en stadig mere højteknologisk verden, da der tirsdag sent på eftermiddagen var Aviscafé i Rotationen i Holbæk. Fire medlemmer af Disruptionrådet, som regeringen har nedsat, samt en lokal virksomhedsejer deltog i debatten.

Disruptionrådet har frem til udgangen af i år til opgave at analysere og komme med forslag til, hvordan det sikres, at danskerne og danske virksomheder er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Bag mødet med cirka 80 deltagere stod Disruptionrådet og Nordvestnyt.

- Hvordan ser vi muligheder i stedet for risici? spurgte mødets ordstyrer, administrerende direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier, i sit oplæg.

- Det, der optager os som fagforening, er, om robotterne tager vores arbejde. Men vi har tidligere set, at der er opstået en anden slags arbejde, når der er kommet ny teknologi, sagde Kim Simonsen, formand for HK Danmark.

Han gav som eksempel, at ny teknologi kan betyde, at sygeplejersker kan bruge tiden til at yde mere hjælp til patienterne, hvis de frigøres fra det kedelige, tunge, gentagne arbejde.

André Rogaczewski, der er administrerende direktør og partner i it-virksomheden Netcompany, sagde, at det handler om at skabe de rigtige rammebetingelser for at skabe flere arbejdspladser, end der fjernes med teknologien.

- Jeg er meget optimistisk med hensyn til at få alle med. Det er ikke sådan, at der bliver et B-hold, fordi nogle ikke forstår alt inden for teknologi. Der vil fortsat være brug for plejepersonale, tjenere og andre, så alle skal ikke være computereksperter for at få et job, sagde André Rogaczewski.

Birgit Aaby er en iværksætter, der for en snes år siden etablerede rengøringsvirksomheden Combi Service, der nu har et par hundrede medarbejdere. Heller ikke hun frygter en opdeling i et A- og et B-hold.

- Jeg er faktisk ikke nervøs for det. Jeg er selv uden uddannelse, og jeg tror, at dem, der har lyst og er motiverede, kan blive hvad som helst. Det er et spørgsmål om vilje, sagde Birgit Aaby.

Hendes virksomhed har også flere ansatte uden uddannelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mindede om, at da mekaniseringen af landbruget tog fart i begyndelsen af 1960'erne, måtte mange har andet job.

- Og nu har vi sat rekord. Der har aldrig før været så mange beskæftigede i Danmark, trods den nye teknologi. Og når det går godt i samfundet, skal vi udnytte det til at få alle alle med. Jeg tror, at der 20 år ud i fremtiden er skabt flere job, end vi har i dag, sagde Troels Lund Poulsen.

I den sidste del af arrangementet blev panelet udvidet med Gregers Hastrup, som ikke er medlem af Disruptionrådet. Han driver i Jyderup Skandinavisk Service Partner, som sælger varer for virksomheder og offentlige institutioner via online-auktioner.

- Det handler om at udnytte den arbejdskraft, vi har til rådighed, og det handler om uddannelse, sagde Gregers Hastrup.