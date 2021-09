Foto: Karina Hansen

Hvide elbiler skal give Holbæk Kommune en grønnere profil

Holbæk - 09. september 2021

De kommende fire år vil Holbæk Kommunes røde dieselbiler langsomt forsvinde ud af gadebilledet.

I takt med at bilernes leasingaftaler udløber, bliver de nemlig udskiftet med nye, hvide elbiler. Det sker som del af en større grøn omstilling i kommunen.

For at markere dagen havde Holbæk Kommunes Borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen lagt vejen forbi parkeringskælderen under borgerservice, hvor de første 19 elbiler holdt parkeret.

- Det er godt at se bilerne, og at vi bidrager til den grønne udvikling. Det er jo fedt, at vi får lov til at være frontløbere, sagde Christina Krzyrosiak Hansen med en hentydning til, at Holbæk Kommune er en af de første til at skifte til elbiler.

Når kommunens over 300 personbiler er udskiftet i starten af 2025, betyder det en besparelse på 620 ton af det miljøskadelige CO2 om året.

Men den reducerede CO2-udledning er ikke den eneste fordel ved de nye elbiler.

- Der bliver også sparet en del skadelige partikler. Og så er det fedt, at bilerne ikke kører i tomgang, fortæller David Bækgaard-Jakobsen, som blandt andet er ansvarlig for opsætningen af de højteknologiske laderstandere.

Flere af de fremmødte har allerede prøvekørt de nye biler. Det galdt også Elise de Souza, som er chefkonsulent hos Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

-Jeg har haft bilen med til Taastrup, og jeg var ret imponeret. Det er ikke en plastikbil, fortæller Elise de Souza.

Hun fortæller samtidig, at det i kommunal regi også bliver undersøgt, om der kan skrues yderligere på de grønne knapper for at gøre transporten mere miljøvenlig.

Det kunne for eksempel være ved at indføre elcykler til de kortere ture.

-Vi kigger på det med bæredygtighedsøjne, forklarede Elise de Souza.

De nye elbiler er af mærket Renault Zoe, og kører næsten 400 km på en opladning. Hver bil får sin egen laderstander, men de kan oplades på alle kommunens standere.