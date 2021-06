Holbækkeren Nancy Maati er blevet landskendt, efter at hun blev valgt til Postnords frimærkeserie med danske ildsjæle. På hjemmebanen i Holbæk kender vi hendes fra den juleafte, hun hvert år arrangerer på frivillig basis. Foto: Dan Møller.

Hverdagshelten jagter muligheder året rundt

Holbæk - 15. juni 2021 kl. 06:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Nancy Maati er vokset op i en familie med overskud og hjerterum, en familie som på frivillig basis opsøgte de flygtninge, som i 80'ene kom til Holbæk fra blandt andet Libanon. Nancys forældre var selv indvandrere fra Ægypten og kendte til de udfordringer, det giver at komme til et fremmed land.

Nancy og hendes to ældre brødre var med, når familien var på besøg i flygtningecentret: - Det var helt naturligt og en selvfølge, at man gjorde noget for andre, husker Nancy Maati, der først senere blev bevidst om, at det ikke bare var for hyggens skyld, det familien gjorde.

Nancy Maati er som voksen selv blevet en af hverdags helte. Hun har siden 2015 arrangeret juleaften for ensomme, enlige og mindrebemidlede børnefamilier.

Utrætteligt har hun hvert år arrangeret en hyggelig juleaften med alt, hvad der hører sig til som flæskesteg og and, flot pyntede borde, juletræ og gaver. Og sidste år, hvor coronaen gjorde det umulig at samles, skaffede Nancy Maati 1000 chokoladejulekalendere og delte dem ud til byens børn på Torvet. Samtidig opfordrede hun på Facebook til, at man gav et gavekort til et lokalt supermarked, så de mindrebemidlede familier, der havde meldt sig, ikke skulle undvære julemaden.

- Det handler om at se muligheder siger hun. Mulighederne er Nancy Maati på jagt efter året rundt og i september begynder planlægningen af årets juleaften.

- Det er et fuldkommen pengeløst arrangement, og alting sponsores. - Privatpersoner giver det, de har. Det kan være en pose kartofler eller et glas rødkål. Jeg er også kommet hjem til en flæskesteg, der hang på mit dørhåndtag, og en dame har stoppet mig på gaden og har givet mig en sovsejævner, hun havde tilovers, fortæller Nancy Maati og fortsætter:

- Der er tit mest fokus på dem, der deltager i »Jul i Holbæk«, men det er også vigtigt at huske på dem, som giver. De har også en historie og kender måske selv til afsavn eller har været i en situation, hvor der var brug for, at nogen rakte ud. Alle giver på præcis den måde, der passer dem, og min hjælp er hverken mere eller mindre end den hjælp, de tilbyder. Jeg tilbyder min energi og mig selv som menneske, forklarer hun.

For Nancy Maati går der tit det, som hun selv formulerer som 'sport i' at tilføje noget nyt og bedre til arrangementet. - Det første år tænkte jeg, at det kunne være vildt fedt, hvis der var en fin mandelgave til de voksne og en til børnene. Så ville jeg gerne have, at der var en gave til alle børnene. Nu tager jeg hvert år en tur rundt i forretningerne og finder en personlig gave til børnene - ud fra det de har ønsket sig - og én til hver af de voksne. De lokale forretningsdrivende véd nu, at jeg kommer, så det i dag er nemmere at få sponsorgaver. Det er vanskeligere med de store kæder, hvor jeg skal jeg sidde og skrive en mail til et hovedkontor langt væk. Det dur jeg ikke til. Jeg vil ud, hvor jeg har øjenkontakt med dem, jeg taler med, slår Nancy Maati fast.

Det er Nancy Maati selv, som hvert år deler julegaverne ud til børnene. Midt i sommervarmen bliver hun synligt berørt over at tænke på det, der for hende nok er det største højdepunkt juleaften:

- Det er jo børn, som ikke har forventet at få en julegave. Det er meget rørende at se, hvor glade de bliver. Hvis folk vidste, hvor lidt der skal til for at glæde andre, så ville de gøre noget mere af det, slutter hun.