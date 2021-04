Se billedserie Bibi Moe fra Holbæk er med i konkurrencen om at vinde titlen som hverdagshelt. De fem vindere - en fra hver region - kommer på frimærkerne. Privatfoto

Hverdagshelte kan komme på frimærkerne

Holbæk - 02. april 2021 kl. 13:26 Af Christina Quist

Når danskerne sender postkort eller breve, er det dronningens ansigt, der pryder frimærket. Men to holbækkere har nu fået mulighed for at gøre majestæten selskab.

PostNord har nemlig sat gang i en konkurrence, hvor man kan nominere en hverdagshelt. Firmaet har modtaget næsten 1000 nomineringer, og frem til 4. april kan danskerne stemme på én ud af fem kandidater fra hver region, som de synes, skal på de nye frimærker.

En af dem, man kan stemme på, er 72-årige Bibi Moe fra Holbæk. Hun fik i 2003 stillet diagnosen Myelomatose, der er en kræftsygdom i knoglemarven. I 2008 oprettede hun en netværksgruppe i Holbæk for borgere med samme diagnose. Og i dag har hun været med til at oprette i alt 14 Myelomatose- netværk rundt omkring i landet.

Det er på den baggrund, at hun er blevet indstillet til prisen som en hverdagshelt.

- Jeg synes, det er fantastisk, jeg er nomineret. Det havde jeg aldrig tænkt skulle ske. For det er jo ikke derfor, jeg har gjort det her. Men det hyggeligt og sjovt, jeg er nomineret, siger Bibi Moe, som fortæller, at det er hendes datter, der har indstillet hende til prisen.

En ukendt sygdom I indstillingen står der ifølge PostNord blandt andet, at »Bibi har knoklet benhårdt og har i dag en kæmpe plads i hjertet hos hundredvis af kræftsyge i hvis forløb, hun har været en uvurderlig brik og støtte«.

Og netop det med at støtte hinanden er årsagen til, at Bibi Moe lavede netværksgrupperne, fortæller hun.

- Der er ikke ret mange, der kender til denne sygdom. Derfor kan man godt føle sig meget alene. Og selvom mange kan snakke med deres familier, er det altid rart at snakke med andre, der er i samme situation, siger Bibi Moe, der til at begynde med måtte hænge sedler op i blandt andet Netto-butikker for at gøre opmærksom på gruppen.

Da den første var oprettet, blev det altså til flere rundt omkring i landet.

- Jeg synes, det var så givende, at vi havde fået det her i Holbæk, hvor vi kunne snakke sammen. Derfor fik jeg den tanke, at det skulle spredes ud. Myelomatose-patienter i resten af landet skulle også have den mulighed. Så jeg sagde til andre, at hvis de også ville lave et netværk hos dem, ville jeg gerne hjælpe med at få det op at stå, skaffe mødelokaler og lignende. Men man har skullet køre det lokalt, forklarer Bibi Moe, som har siddet i landsbestyrelsen i Dansk Myelomatose Forening.

Jury afgør det Det er første gang nogensinde, at fem nulevende, ikke-royale personer får plads på et frimærke.

Om udsigten til måske at se sit eget ansigt på et frimærke siger Bibi Moe:

- Det vil da være rigtig sjovt og morsomt, og jeg vil nok også være stolt. Det er ikke noget, jeg regner med. Men i familien har vi da joket med, at hvis det sker, skal vi alle sammen sende postkort, siger Bibi Moe med et smil i stemmen.

Den anden holbækker, der er nomineret til prisen som hverdagshelt, er Nancy Maati. Hun er nomineret, fordi hun i årevis har arrangeret juleaften i Holbæk for folk, der ellers skulle have siddet alene.

De to kandidater fra hver region, der får flest stemmer, går videre til en jury, der til sidst kårer den hverdagshelt fra hver region, der kommer på frimærker.