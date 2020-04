Hverdagen på apoteket under Corona

- Der er også nogen, som sætter spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at vi rører ved deres varer. Så må vi jo fortælle, at vi spritter af hele tiden, og at vi bliver nødt til at finde medicinen frem og sætte etikette på. Det kan godt være lidt frustrerende at skulle forklare det mange gange i løbet af en dag, siger hun.

- Alle dem, der arbejder i sundhedsvæsnet, skal have kæmpestor ros i disse tider, men jeg synes også godt, at man kan klappe en lille smule af apotekspersonalet, for de står hele dagen i første række og er så superseje. Man skal ikke glemme, at det også er en svær situation for dem. De er jo også bange for, om de selv bliver udsat for smitte. Situationen bliver også vanskeligere af, at vi under de nuværende forhold ikke kan skabe det fortrolige rum, vi normalt har med kunderne. Det kan jo være intime ting, sygdom og andre svære emner, vi taler med dem om. Den fortrolighed kan man ikke skabe, når man skal holde afstand, og de ansatte kan derfor godt få en følelse af, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok, slutter hun.