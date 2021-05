Se billedserie 27 procent af de undervisere, der er blevet ansat på Holbæk Kommunes skoler i dette skoleår, er ikke uddannede lærere. Det viser en opgørelse fra Holbæk Lærerkreds. Foto: Thomas Olsen

Hver fjerde nyansatte lærer er uden læreruddannelse

Holbæk - 28. maj 2021 kl. 12:26 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Når eleverne på en af Holbæk Kommunes folkeskoler får undervisning, er personen ved tavlen ikke nødvendigvis uddannet lærer.

I dette skoleår er der blevet ansat 107 personer på skolerne i enten faste stillinger eller i midlertidige stillinger som for eksempel et barselsvikariat, og af disse er 29 - eller hvad der svarer til 27 procent - ikke uddannede lærere. Det viser tal fra Holbæk Lærerkreds.

- Procentdelen er størst for de midlertidige stillinger, men vi har desværre hen over det sidste års tid også set en stigning i antallet af ikke-læreruddannede, som bliver ansat i faste stillinger - specielt jo længere vestpå vi kommer i kommunen, siger Hans Junker, der er formand for Holbæk Lærerkreds.

Han fortæller, at udviklingen skyldes, at der generelt er mangel på lærere. Og derfor er det altså også svært at rekruttere kvalificeret personale til alle de ledige lærerstillinger i kommunen.

I hård konkurrence Kigger man lidt i krystalkuglen, ser det umiddelbart ud til, at problemet med at besætte ledige lærerjobs med læreruddannede kræfter vil stige.

I sidste uge blev der offentliggjort en ny analyse, som Damvad Analytics har udarbejdet for Danske Professionshøjskoler, og den viser, at der på landsplan vil mangle 13.100 lærere i 2030. Manglen vil især ramme Nord-, Vest- og Sydsjælland.

Hans Junker mener, at det taler for, at der oprettes en læreruddannelse i nærområdet.

- Rapporten viser, at specielt det vestsjællandske område fortsat vil være ramt af lærermangel i 2030, hvilket forhåbentlig yderligere kan være med til at skubbe på udviklingen med at få skabt læreruddannelse i regionen og gerne allerhelst i Holbæk, som ligger centralt i Vestsjælland, siger Hans Junker.

Udover at tiltrække selve uddannelsen, mener lærerkredsformanden også, at der skal tages flere midler i brug for at få de unge ind på læreruddannelsen.

- Det skal overordnet set gøres mere attraktivt at blive lærer/pædagog/sygeplejerske. Her spiller anseelse, løn og karrieremuligheder ind, så professionsuddannelserne kan tiltrække studerende i hård konkurrence med universiteterne, forklarer Hans Junker.

Holbæk har en fordel Han mener, at Holbæk Kommune har nogle fordele i forhold til at tiltrække de lærere, der trods alt er.

- Der er allerede nu for få uddannede lærere til stillingerne i det vestsjællandske, så derfor er der konkurrence om at tiltrække uddannede lærere. Her har vilkår i bred forstand meget at skulle have sagt, og med en ny, god lokal arbejdstidsaftale og et spændende frihedsforsøg de næste tre år, hvor lærerne får mulighed for at være med til at definere, hvad god og spændende skole er, kan vi forhåbentlig tiltrække uddannede lærere, selv om det så bare sender sorteper videre til andre kommuner, siger han.

For da Regeringen torsdag præsenterede udspillet »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«, var der ingen læreruddannelse til Holbæk.

I stedet kunne man lokalt glæde sig over, at Regeringen vil flytte pædagoguddannelsen til byen, mens læreruddannelsen ifølge udspillet fremover også skal udbydes i Hillerød og Svendborg.

- Det er meget glædeligt, at der nu er udsigt til at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk. Det vil være med til at afhjælpe manglen på uddannede pædagoger. Vi står dog - specielt i det sjællandske - i fuldstændig samme situation på lærerområdet. Derfor er oplægget om at placere en læreruddannelse i Hillerød rigtigt set, siger formanden for Holbæk Lærerkreds, Hans Junker, der ikke overraskende dog hellere havde set, at uddannelsen kom tilbage til Holbæk.

Minister: For få ansøgere Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) forklarede onsdag til TV2 Øst, hvorfor ønsket om at få læreruddannelsen tilbage til Holbæk efter alt at dømme ikke imødekommes nu.

Til TV2 Øst sagde ministeren blandt andet, at det er rigtigt, at der mangler lærere i Nordvestsjælland, men »at det, vi desværre kan se, er, at der er færre unge, der søger en læreruddannelse, og derfor er det sværere at oprette nye seminarier igen simpelthen, fordi der er for få, der søger det«.

Dét argument giver Hans Junker dog ikke meget for.

- Kaare Dybvads kommentar omkring manglende placering af læreruddannelsen i Holbæk virker som opfundet til lejligheden. I det nordvestsjællandske område er der allerede nu en stor mangel på uddannede lærere, og en spritny analyse viser, at dette problem blot forstærkes frem mod 2030, hvis der ikke gøres noget. Denne problemstilling anerkender Kaare Dybvad, men hans argument for ikke at placere en læreruddannelse i Holbæk bygger på en antagelse om, at der vil være for få ansøgere, siger Hans Junker og uddyber:

- Det kan man ikke vide, når det ikke har været aktuelt, siden Holbæk Seminarium blev endeligt nedlagt i 2014. Og et velfærdsuddannelsescentrum i Holbæk med både sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelse ville givetvis virke tiltrækkende på de lokale unge og være medvirkende til at afhjælpe manglen på uddannede lærere i Nordvestsjælland. Det er derfor afgørende, at der fortsat bliver arbejdet på også at få det sidste ben i velfærdsuddannelserne, nemlig læreruddannelsen, til Holbæk.