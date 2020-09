De fysiske rammer var langt fra optimale, da FGU åbnede i august sidste år i trange lokaler på Lundemarksvej. I januar kunne FGU i Holbæk dog flytte ind i helt nyindrettede lokaler på Berendsens Allé (billedet). Foto: Per Christensen

Hver fjerde elev er sendt godt i vej

Holbæk - 04. september 2020

På de fleste skoler er det skidt, hvis en elev smutter i utide. Men sådan er det ikke på FGU i Holbæk. For på den nye Forberedende Grunduddannelse, som startede for et år siden, er det vigtigste mål at få sendt eleverne godt i vej - enten i job eller uddannelse. Og jo før jo bedre.

Skolen, som har base på Berendsens Allé i Holbæk, har netop gjort status over resultaterne det første år.

Her er cirka hver fjerde elev sendt af sted til job eller en almindelig ungdomsuddannelse.

- FGU er tænkt som et to-årigt forløb, og derfor er jeg stolt af, at vi har hjulpet så mange unge godt videre på bare ét år, siger Jørgen Ravnsbæk.

Han er direktør for FGU Nordvestsjælland, der også har afdelinger i Fårevejle og Svebølle.

- Når de unge kommer til os, er det, fordi de ikke lige er parat til at starte på en uddannelse. De har allesammen gået i skole i ni år, men for mange af dem gælder det, at det ikke har været den store succes, forklarer FGU-direktøren.

Derfor arbejder FGU meget på at gøre tingene på en anden måde. Teorien skal læres gennem en masse praktiske opgaver. Og FGU har hele det første år arbejdet med og afprøvet forskellige måder at gøre det på.

- Det skal vi blive ved med. Noget nyt, vi er startet på, er kombiforløb. Her er de unge startet på en ungdomsuddannelse, og de følger undervisningen på deres nye skole. Men vi er der også de første tre uger for at hjælpe den unge godt i gang, forklarer Jørgen Ravnsbæk.

Nye spor Sammen med EUC Nordvestsjælland er FGU også i gang med at udvikle et projekt, hvor man skal »lægge spor«.

Det handler om, at FGU laver undervisningsforløb, som peger direkte frem mod en ungdomsuddannelse med gode jobmuligheder bagefter.

- For eksempel har vi motor og mekanik på FGU i Svebølle, som peger frem mod en mekanikeruddannelse. I Holbæk er det struktør og handel og kundeservice, vi vil satse på. Og der er også ved at blive lagt skinner til to spor i Fårevejle, forklarer Jørgen Ravnsbæk.

Han betoner, at indsatsen på FGU ikke kan stå alene. Et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser er helt afgørende, når FGU-elever skal kaste sig ud i en ungdomsuddannelse.

Frafald Vigtigheden af netværk gælder også de elever, som ikke står på FGU's succesliste. Ved siden af den fjerdedel af elever, som allerede er kommet godt i vej, er der også lidt over en fjerdedel, hvor FGU ikke har været løsningen.

- Det gælder alt fra elever, som simpelt hen ikke mødt op, til elever, hvor vi bare ikke er det rigtige tilbud. Her arbejder vi tæt sammen med kommunernes ungeindsatser. Det handler både om, at vi sammen skal blive bedre til at se, hvilke unge vi kan gøre noget for, og ikke mindst om, at de unge, som forsvinder, bliver samlet op og får et andet tilbud, der egner sig bedre, forklarer Jørgen Ravnsbæk.

Som han ser det, skal alle i netværket arbejde på at blive dygtigere til at hjælpe de unge, som ikke er parate til at tage en ungdomsuddannelse.

- Det gælder også os selv. Vi skal blandt andet arbejde på at finde måder, så vi kan håndtere nogle af de unge, hvor vi indtil nu blot må konstatere, at vi ikke kan rumme dem, siger FGU-direktøren.

Halvdelen stadig på FGU Som nævnt er knap en fjerdedel af de elever, som startede på FGU for et år siden, kommet i uddannelse eller job. Og lidt over en fjerdedel er forsvundet.

Dermed går knap halvdelen af den første årgang stadig på FGU.

Og da FGU er to-årig, er det helt efter bogen.