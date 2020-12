Holbæk Kommunes interne undersøgelse af mulige uregelmæssigheder i tilsynet og samarbejdet med skole- og behandlingsstederne Søbæk i Jyderup tager længere tid end forventet. Arbejdet er nu i gang på fjerde måned. Foto: Agner Ahm

Hver en sten skal vendes: Intern undersøgelse om behandlingssted trækker ud

Holbæk - 07. december 2020 kl. 12:39 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Siden begyndelsen af september har en intern arbejdsgruppe i Holbæk Kommune arbejdet på at komme til bunds i, om kommunen har levet op til sin tilsynsforpligtelse over for skole- og behandlingsstederne Søbæk med base i Jyderup i årene 2007 til 2017.

Undersøgelsen blev sat i værk efter, at Ekstra Bladet i en række artikler i august og september rejste mistanke om, at der kunne være sket en mulig ulovlig sammenblanding af Søbæks økonomi med den daværende ejers, Erik Filthuth, privatøkonomi.

Og undersøgelsen, der laves på tværs af flere afdelinger, blandt andet skole, økonomi og ledelsessekretariat, har vist at være en større mundfuld end man forestillede sig tilbage i begyndelsen af september.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Dengang sagde direktør i Holbæk Kommune med ansvar for blandt andet socialområdet, Lene Magnussen, til Nordvestnyt, at man forventede at bruge fire uger - måske længere tid - på undersøgelsen.

I gang på fjerde måned Nu er der gået godt tre måneder, og Søbæk-undersøgelsen er fortsat i gang. Og der er ikke udsigt til, at den bliver færdig før jul.

- Det har vist sig at tage længere tid end forventet at afdække alle vinkler, skriver Lene Magnussen i en sms til Nordvestnyt.

Hun ønsker ikke at kommentere yderligere på den interne undersøgelse på nuværende tidspunkt, og det er uvist, hvornår Holbæk Kommune forventer at have »vendt hver en sten« i sagen, som borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) bad forvaltningen om i kølvandet på Ekstra Bladets historier om Søbæk og Erik Filthuth.

Én af artiklerne handlede om, at en nu forhenværende ledende medarbejder i Holbæk Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), der samarbejdede med Søbæk, rejste på private ferier med Erik Filthuth.

Kommunens undersøgelse forsøger også at afdække, om der har været et for tæt samarbejde mellem medarbejderen og Søbæks-ledelse.

Erik Filthuth har afvist alle beskyldninger om, at der er foregået ulovligheder i hans ledelse af Søbæk frem til 2017, hvor han solgte virksomheden.

