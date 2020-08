Stifter og ejer af EBH Byg, Emil Bergstrøm Hansen (tv.), modtog i januar i Erhvervsprisen 2019. Den blev overrakt af erhvervsdirektør Kenny Jensby (im.) og JCI Holbæk-president René Poulsen. Foto: Mie Neel

Hvem synes du, skal have årets erhvervspriser?

Holbæk - 17. august 2020 kl. 05:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år i januar holder Holbæk Erhvervsforum nytårskur, og det er en fast tradition, at der i den anledning uddeles to priser - Erhvervsprisen og Iværksætterprisen.

Der er stadig et godt stykke tid til den næste nytårskur den 8. januar 2021, men allerede nu vil Holbæk Erhvervsforum og partnerne bag de to priser gerne have forslag til mulige modtagere af Erhvervsprisen 2020 og Iværksætterprisen 2020.

Holbæk Erhvervsforum har netop udsendt en opfordring om, at man senest den 25. september klokken 12 sender en mail til lena@heforum.dk med forslag til prismodtagere.

Det er ikke nødvendigt at motivere sit forslag, men der ligger selvsagt nogle kriterier til grund for, at man kan modtage priserne. For begge priser gælder det, at virksomheden eller personen skal have »bopæl«, som det formuleres, inden for Holbæk Kommunes grænser.

For Erhvervsprisen gælder det, at modtageren kan være en lokal virksomhed eller virksomhedsleder, som er karakteristeret ved at være dygtig og respektabel, udviklingsorienteret, initiativrig, har fokus på CSR (godt arbejdsmiljø) og medvirker til, at egnen kommer på landkortet.

Iværksætterprisen kan gives til en iværksætter, der har drevet virksomhed i maksimalt tre år, og som er en ildsjæl og har udvist evne til innovation, initiativ, implementering af ideen, skabt omsætning og beskæftigelse og synlighed.

Ved nytårskuren i januar i år modtog Victor Helgoggard, der står bag flyttefirmaet Mesterflyt, Iværksætterprisen 2019. Erhvervsprisen 2020 blev tildelt EBH Byg i Mårsø.