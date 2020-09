Sidste år uddelte Lions Club Holbæk sin pris på 10.000 kroner til Søren Schmidt, som en anerkendelse af hans indsats for IF Ryttergåeden. På billedet ses Søren Schmidt sammen med Louise Hejnfelt fra den lokale Lions-klub. Privatfoto.

Artiklen: Hvem skal have den lokale Lions pris?

Lions Club Holbæk uddeler igen i år en pris til en forening, en person eller et projekt, som har gjort en social forskel i Holbæk. Med prisen følger - foruden anerkendelsen - en check på 10.000 kroner.

- Vi har brug for din hjælp til at finde den rette ildsjæl, som fortjener årets pris, lyder det fra Louise Hejnfelt fra Lions Club Holbæk.

Hvis man har en egnet kandidat, skal man sende en mail til holbaek@lions.dk, hvor man beskriver projektet, personen eller foreningen og samtidig begrunder, hvorfor man mener, de pågældende skal have prisen. Man skal også huske at skrive navn og kontaktoplysninger på en person fra foreningen eller projektet, som Lions-klubben kan kontakte. Fristen for indstillinger er den 10. november.