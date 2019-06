I Skamstrup Mølle, males der mel på Mølledagen, hvis vejret tillader det. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hvedemel som i gamle dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvedemel som i gamle dage

Holbæk - 14. juni 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro, støtter Skamstrup Mølle også op om den nationale mølledag, søndag den 16. juni.

- Vi holder mølleporten åben i tidsrummet klokken 11.00 til klokken 16.00, oplyser Gitte Husballe fra møllelauget.

Hvis vejrguderne vil, arbejder møllens vinger, kværn og sigte på højtryk for at lave det dejligste hvedemel. Der vil være hvidt hvedemel til salg. Melet fra møllen er fuldformalet. Det vil sige, at alle de sunde kim og skaldele er malet med og kun meget lidt sigtes fra. I traditionelt hvedemel i supermarkedet er disse ting fjernet for blandt andet at få så hvidt et produkt som muligt. Møllen er bemandet med både møller, møllersvend, lærling, og nogle guider, så gæsterne på dagen har god mulighed for at få svar på alle møllespørgsmål.

Mølleriet er et imponerende virvar af store tandhjul og aksler af træ. De drives af de store vinger, som bliver drevet af vinden.

- Hvis vi er heldige kan vi stå nedenfor møllen, og høre vingerne knirke når de adstadigt drejer rundt. Inde i møllen høres det tydeligt, når alle trædelene arbejder sammen, og kværnens sten »synger« når kornet formales, tilføjer Gitte husballe.

Mange mølleaktiviteter

Der vil være aktiviteter for både voksne og børn, når de hvidklædte møllefolk står klar til at vise gæsterne rundt på møllen. Udenfor er der pandekagebagning over bål , træk-ture på en af Katrinebjerg Ridecenter's ponyer, og hesteskokast ned ad møllebakken. Sidste år måtte man undvære bålet på grund at tørken, men et ser ud til at gå bedre i år.

I Café Kværnen sælges der en let frokost, kaffe og møllekringle. Desuden vil mølleboden være åben for salg af blandt andet mel. Møllen har i år fået flere nye merchandises, herunder nye krus og bluser. På dagen sættes telt op til at skygge for solen, eller give ly for regnen. Alt vejr er godt møllevejr, men Godt mølleri-vejr er tørvejr og 8 m/s i vind.

Der er i dagens anledning ingen entrébetaling, så det er bare at dukke op og nyde både møllen, udsigten, og aktiviteterne.

Byens skolestue har åbent i samme tidsrum. Der kan man se an masse om byens historie, og høre om hvordan man gik i skole i Skamstrup i 1930´erne.

- Fra møllebakken kan man se op til Knøsenbakken uden for byen mod vest. Der står det sidste luftmeldetårn fra den kolde krig. Der er en fantastisk udsigt. Det er et besøg værd, før eller efter turen til møllen, slutter Gitte Husballe.