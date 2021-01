Huskeugen skal gentages i 2021, og i et forsøg på at nå langt ud i lokalområderne, kan arrangementer livestreames.

Huskeuge gentages - nu med livestreaming

- Vi har fået gode tilbagemeldinger fra Huskeugen i 2020. Selv om den var ramt af restriktioner på grund af corona, deltog mange. Nu vil vi gerne have endnu flere inddraget, forklarer John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk Kommune. I september sidste år blev nogle arrangementer videofilmet og lagt op på kommunens Facebookside.

Den årlige huske­uge gentages i 2021, og målet er at nå endnu flere lokalsamfund med tilbud om hjernetræning og viden om demens. Med erfaringer fra corona-nedlukninger kan det ske med livestreaming for eksempel fra foredrag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her