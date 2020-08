Husk tilmelding til erhvervsmesse

Hvis man vil præsentere noget, der af praktiske årsager ikke kan tages med ind i hallen, kan man have en bod udenfor. Har man en præsentationsstand indenfor, er det også muligt at have en udstilling udenfor. I så fald betaler man kun for den ene stand.

Målet med messen er ikke at få et direkte salg på dagen, men nærmere at præsentere de muligheder, hver enkelt virksomhed tilbyder - og tilsammen give gæsterne oplevelsen af, at man sagtens kan holde en stor og dejlig fest ved at benytte de lokale forretningsdrivende. Man præsenterer altså sig selv og sin egen virksomhed - men i lige så høj grad præsenteres hele Jyderup og omegn.