Jeannette Mattsson er klar til Valentinsdag hos Blomstersmeden i Jyderup. Her står hun med en tørret buket og med et gaveskilt, der pointerer at kærligheden skal passes på og plejes. Fotos: Elisa Hauerbach

Husk at hylde kærligheden

Hun fortæller også at det igen er roserne der efterspørges på dagen, hvor man hylder sin elskede. Roserne er Valentidagens foretrukne blomster. De røde roser er mest populære, og derfor har Blomstersmeden for længst sørget for at bestille ekstra mange hjem. Vil man prøve noget andet, kan en buket med lyserøde roser også være en mulighed, eller måske en buket med roser i flere forskellige, kontrastfulde farver.

Hun slutter af med at opfordre til at man bestiller sin blomsterbuket via hjemmesiden, da der ofte er så travlt i binderiet, at det kan knibe med at nå hen til telefonen og følge med bestillingerne. Bestiller man over nettet, får blomsterbinderne direkte besked om ordren og det giver bedre tid til at få lavet flotte buketter, til glæde for kunderne.