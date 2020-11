Husk at handle i de lokale butikker

Se billedserie Jan Vestergård peger på vigtigheden af at støtte de lokale butikker i bymidten. Foto: Morten D. Christensen. Foto: Morten D. Christensen

Holbæk - 20. november 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

- Nu er vi lige blevet vurderet af borgerne til at være en god handelsby, men de fine karakterer er ikke nogle laurbær, man kan hvile på. Hvis vi fortsat vil have en attraktiv og levende bymidte i Holbæk, må de lokale borgere bakke op og handle i butikkerne i bymidten, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård. Han peger på, at budskabet bag Holbæk Byforums netop igangsat Handl-lokalt kampagne, er særligt vigtigt nu, hvor frygten for corona truer med at flytte mere handel over på nettet.

- Det er alvor nu, ikke mindst med udsigten til den næste halvanden måned, som normalt er den travleste tid i detailhandlen. Her nytter det ikke, at folk sidder derhjemme og handler deres julegaver på nettet. Hvis vi ikke støtter de fysiske butikker i vores lokale by, så er de her ikke i morgen eller næste år. Det kan vi se i andre handelsbyer omkring os, hvor der er udbredt butiksdød, siger Jan Vestergård. Han fremhæver samtidig de mere langtrækkende perspektiver af at handle julegaverne lokalt.

- Det handler faktisk ikke kun om en bestemt butiks overlevelse, eller om at butiksejerne skal tjene nogle penge. Når man lægger sine indkøb lokalt, bidrager man til meget mere i et samfundsperspektiv. Der bliver skabt job i lokalområdet, og huspriserne forbliver på et højt niveau. De ting er i alles interesse. Jeg mener derfor godt, at man kan sige, at det er en fælles opgave at bevare Holbæk som en attraktiv handelsby, hvor man kan få dækket sine indkøbsbehov. Det er vigtigt, at vi alle sammen støtter op og lægger handling bag, slutter byforumchefen.

I den aktuelle kampagne møder man en række kendte butiksejere, som hver især fortæller, hvorfor de mener, man skal støtte de fysiske butikker i bymidten.