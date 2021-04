Ifølge politiet var årsagen til branden, at der var blevet brugt en ukrudtsbrænder langs skuret.

Husejer står til bøde efter brand

Midt- og Vestsjællands Politi sigtede tirsdag eftermiddag en husejer på Elmegården i Jyderup for at overtræde beredskabsloven, idet politiet mener, at han handlede uforsigtigt i forbindelse med brug af en ukrudtsbrænder.