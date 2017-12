Politiet tilkaldte eksperter fra Forsvaret til at fjerne håndgranaten. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Husejer fandt håndgranat på loftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husejer fandt håndgranat på loftet

Holbæk - 12. december 2017 kl. 10:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden nogen sammenhæng blev Midt- og Vestsjællands Politi to gange i løbet af mandag kontaktet af borgere i Holbæk, der havde fundet våben i deres hjem og gerne ville have politiets hjælp til at fjerne dem.

Læs også: To teenagere drak alkohol inden de satte ild til vildfaren raket

Mest opsigtsvækkende var et fund på loftet i et hus på Barsebæk i Holbæk. Her fandt beboeren mandag morgen en håndgranat, der lå på et spær på loftet.

Politiet tilkaldte eksperter fra Forsvaret til at fjerne håndgranaten, og der var tale om en ægte håndgranat.

Politiet kan dog ikke sige noget om, hvor gammel den er, og hvor lang tid den har ligget på loftet.

- Vi har ikke gravet i, hvem der har boet på adressen tidligere, og det er ikke noget, vi kommer til at undersøge, siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi.

Han roser beboeren for at ringe til politiet fremfor selv at forsøge at skille sig af med håndgranaten.

Samme ros er der til en anden borger på Bakkekammen i Holbæk.

Under oprydning fandt vedkommende en pistol, der formodes at have tilhørt et familiemedlem, som var modstandsmand under besættelsen.

relaterede artikler

Tricktyv stjal taske fra 76-årig med rollator 12. december 2017 kl. 10:43

Fire kæledyr døde i villabrand 12. december 2017 kl. 10:20