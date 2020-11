Ud mod vejen, Kirkebakken, ser den gamle erhvervsejendom sådan ud. Hvis lokalplanen vedtages, kan der opføres op til 20 boliger, heraf to-tre i det eksisterende enfamiliehus. Foto: Per Christensen

Husdyr tæt på - men ja til boliger

Holbæk - 06. november 2020 kl. 11:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det tegner til, at det bliver muligt at opføre op til 20 boliger på den gamle erhvervsgrund på Kirkebakken 12 i Kundby. I hvert fald har et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at forslaget til en ny lokalplan vedtages.

I udvalget stemte udvalgsformand John Harpøth (DF), Karina Helmer (V) og Ole Brockdorff (S) for en vedtagelse af lokalplanen. Karen Thestrup Clausen (EL) undlod at stemme.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) var inhabil, fordi han ejer grunden i Kundby.

Indsigelse fra ejer af naboejendom Hvis det ender med en vedtagelse at det fremlagte forslag til en lokalplan, vil det betyde, at området overføres fra landzone til byzone. De kommende boliger vil dog komme til at ligge tæt på en mindre husdyrproduktion. Det var det emne, der fyldte en del i det enlige høringssvar, der kom i høringsperioden (2. juni-4. august).

Høringssvaret kom, via advokat, fra ejeren af den nærliggende ejendom, hvor der er fem ammekøer med opdræt. Advokaten skriver i indsigelsen blandt andet, at det er overvejende sandsynligt, at der i perioder vil forekomme gener fra både fluer og lugt fra ejendommen med kvæghold. Han anfører videre, at konsekvensen af naboklager over generne vil være, at ejeren af bedriften bliver påbudt at foretage foranstaltninger for at afværge generne.

Nul gener ved tre besigtigelser Desuden påpeger advokaten, at det eksisterende dyrehold kan udvides med mere end det dobbelte antal ammekøer, uden at der søges om tilladelse til det. Det vil også medføre en væsentlig forøgelse af generne fra lugt og støj fra ejendommen, anfører advokaten på vegne af landbrugsejendommens ejer.

Holbæk Kommunes administration har i kommentarerne til indsigelsen skrevet, at der er foretaget tre besigtigelser af området.

Ingen af gangene er der konstateret fluegener, lugt eller anden luftforurening. Det vurderes derfor, at den forholdsvis begrænsede størrelse på husdyrholdet betyder, at det ikke vil være i strid med planloven at planlægge for boliger på stedet.

Fredningsnævnet giver dispensation Sagen også har været en tur i Fredningsnævnet for Vest­sjælland på grund af en kirkefredning ved den nærliggende Kundby Kirke. Nævnet har ikke fundet noget i vejen for at give dispensation fra deklarationen.

De op til 20 boliger vil for hovedpartens vedkommende blive opført som rækkehuse. To-tre af boligerne vil blive indrettet i det eksisterende enfamiliehus på grunden.