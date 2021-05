Hurtigere levering af blodprøver til analyse

Sygehuset har fået et rørpostsystem, som går fra Klinisk Biokemisk Afdeling til Blodbanken, hvor prøverne analyseres.

Holbæk Sygehus er det første sygehus i Region Sjælland med et rørpostsystem, som går fra Klinisk Biokemisk Afdeling til Blodbanken.

Rørpostsystemet giver mulighed for at Blodbanken kan modtage de cirka 100 daglige prøver langt hurtigere - og analysere prøverne løbende - til gavn for afdelingerne, som hurtigere kan få svar på deres prøver.