Se billedserie Clever har ladestandere på Gasværksgrunden ved Elværket, ligesom der enkelte andre steder i Holbæk bymidte er ladestandere, og det tegner til at blive markant flere i fremtiden. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Hurtigere at få tilladelse til elbil-ladestandere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtigere at få tilladelse til elbil-ladestandere

Holbæk - 13. april 2021 kl. 14:19 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det skal gøres hurtigere og mere smidigt at få tilladelse til at opsætte ladestandere til elbiler i Holbæk Kommune.

Det mener et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg, som har indstillet, at ansøgninger om opstilling af ladestandere ikke længere skal behandles politisk. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen.

I januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at alle ændringer angående parkering i bymidten i Holbæk skal godkendes politisk. Det kan der altså blive ændret på, hvis flertalsindstillingen fra klima- om miljøudvalget ender med at blive vedtaget.

I udvalget stemte Karina Helmer (V) imod, fordi hun mener, det skal være en politisk beslutning.

Baggrunden for den mulige ændring er, at administrationen oplever interesse fra private aktører for at etablere ladestandere. Det vil lette sagsgangen, hvis tilladelserne kan gives hurtigt og smidigt, ligesom det kan være med til at sikre en udbredelse af ladeinfrastrukturen i kommunen.

Tilskyndelse til flere elbiler I kommunens strategiske energiplan er det omtalt, at CO2-udledningen på transportområdet skal reduceres med 40 procent, hvis det overordnede mål om 70 procents CO2-reduktion skal nås i 2030. Det skal ikke mindst ske ved, at bilerne kører på el i stedet for benzin og diesel. Det er forventningen, at flere ladestandere kan tilskynde borgere til at købe flere elbiler.

Hvis det nye grundlag vedtages, får administrationen altså mulighed for at give tilladelse til etablering af ladestandere, uden at afvente en politisk behandling. Opsætning af ladestandere medfører samtidig, at parkeringspladserne får ubegrænset parkering, i hvert fald foreløbig.

Der vil blive foretaget en vurdering af anvendelsen, når der er gået ét år efter, at de 20 ladepladser (10 standere), som Clever fik tilladelse til i december 2020, er etableret. Der opstilles fire ladestandere på Markedspladsen, fire i Agervang og yderligere to ved de eksisterende ladestandere på Gasværksgrunden foran Elværket.

I teksten til klima- og miljøudvalgets dagsorden nævnes det, at parkeringsanalysen fra 2019 viser, at der er overskydende kapacitet af parkeringspladser i Holbæk bymidte. Derfor vurderer administrationen, at der ikke vil opstå mangel på parkeringspladser, når nogle pladser overgår til parkering og opladning for elbiler.

I en overgangsperiode vil man formentlig kunne se en overkapacitet af pladser til elbil-parkering.