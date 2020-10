Hurtig debut som natfærge for ambulancer

Der er flere fordele ved at bruge Orøfærgen i stedet for Østre Færge, som opvejer den længere sejltid. Ambulancer slipper for turen fra Holbæk til Hammer Bakker og retur ad en snoet og om vinteren glat vej. Og der kan behandles i ambulancen under overfarten.

Indtil videre er det ikke afklaret, om det er en permanent aftale, eller der igen laves en aftale med Østre Færges reder, Michael Kousted. Med virkning fra 1. oktober opsagde han en gammel aftale i et forsøg på at få en mere økonomisk dækkende aftale og en operativ instruks.

Mads Young Christensen, Holbæks chef for vækst og bæredygtighed, oplyser, at der er en dialog i gang om en aftale og en pris med et nyt møde efter efterårsferien.

- Der er faste udgifter som overnatning i Holbæk for skibsførerne og de variable med overførslerne. Det skal der regnes på, men jeg kan godt sige, at det bliver dyrere end de 200.000 kroner, regionen betalte Østre Færge for et beredskab, tilføjer han.