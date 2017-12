Se billedserie Der var onsdag eftermiddag rejsegilde på de nye VAB-boliger på Vølunden 5 i Holbæk. Her ses to af de tre blokke, mens opførelsen af den tredje (mod venstre) begynder efter årsskiftet. Foto: Mie Neel

Hurra-råb for 93 nye boliger

Holbæk - 13. december 2017 Af Kaj Ove Jensen

Der blev i flere omgange råbt hurra, da der onsdag eftermiddag var rejsegilde på de 93 almene boliger på Vølunden 5 (tidligere Vølundsvej 5) i Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB, opfører tre boligblokke i fem etager på den gamle Danish Crown-grund, hvor slagterikoncernen indtil 2006 havde opskæringsafdeling. I 2007 blev bygningen revet ned.

- Vi er i gang med at bygge et nyt kvarter, og med tiden kommer der flere andre boliger, sagde VAB's administrerende direktør Karsten Krüger.

I det tidlige forår begynder VAB i samarbejde med Holbæk Kommune anvisningen af lejlighederne, hvor der er mange skrevet op. VAB-direktøren nævnte også, at der er truffet beslutning om at opføre endnu 54 boliger. Arbejdet ventes udbudt til marts, og måske går byggestarten før sommerferien.

Borgmester Søren Kjærsgaard glædede sig over, at der bliver skabt nyt liv på den gamle byggetomt. Han fandt også, at der er tale om et godt miks med 20 små boliger, 29 ældreboliger og 44 familieboliger.

Jens Winther, administrerende direktør hos hovedentreprenøren STB Byg, Vejle, sagde, at arbejdet skrider planmæssigt frem, efter at der i begyndelsen måtte flyttes en del jord. Den er samlet i et bjerg, der senere skal fordeles på grunden.

Kullegaard A/S, Holbæk, er rådgiver på byggeriet, og Thomas Kullegaard glædede sig ikke mindst over at se et rigtigt murværk i stedet for kedelige betontegl.