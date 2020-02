Hundefoder er ikke kun tør kost

Søndag den 1. marts inviterer Mørkøv-butikken, An Fleks, til godt fire timers foredrag om hundens ernæring på Mørkøv Kro.

- Jeg begyndte ret tidligt i min uddannelse at interessere mig for hundenes ernæring og havde sideløbende med studiet opgaver med det, fortæller Ann-Kristin Meyer.

Hun arbejder til hverdag meget med råkostfoder til hundene, som et alternativ til tørkost eller dåsemad.

Men lige som vi mennesker skal have vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer i kosten, skal hunden også have det samme.

Men der er forskel på, hvilke stoffer vi skal have.

- Der er mange, der gør det på gefühl, men det er ikke den bedste måde. Det kræver, at man regner på sammensætningen for at kunne lægge en god foderplan, forklarer hundefodernørden.