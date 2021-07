Se billedserie Svenske Maria Delin arbejder i privat regi som narkotikahundefører. Sammen med sine hunde undersøger hun blandt andet arbejdspladser, når virksomhederne selv efterspørger det. Foto: Per Christensen

Hunde med store muligheder: Kan lugte sig frem til livstruende sygdomme

Hundesnuderne rummer utroligt mange muligheder, som vi tobenede herhjemme i Danmark for alvor er ved at få øjnene op for. Specialhunde vinder i stigende grad frem i det private erhvervsliv.

Trods sit navn kan hunden Nokia finde mobiltelefoner af alle tænkelige mærker. Hun er nemlig specialtrænet til at kunne snuse sig frem til tændte såvel som slukkede mobiltelefoner - en egenskab der er god brug for, hvis en person er savnet og man skal finde alle tænkelige spor efter den savnede.

Søndag gav Nokia med sin fører, Sussie Helsby, og andre hunde og hundeførere tilknyttet Vestsjællands Frivillige Beredskab, som støtter Vestsjællands Brandvæsen i særlige situationer, smagsprøver på, hvad hundene med deres meget veludviklede lugtesans formår at gøre.

Opvisningen fandt sted i forbindelse med åbent hus hos SearchHouse - et stort privat hundetræningscenter - på Skamstrupvej lidt uden for Mørkøv. Her træner man både professionelle specialhunde og familiehunde.

Fokus på snuderne Det er velkendt gennem århundreder, at hunde har en langt mere veludviklet lugtesans end vi mennesker. Derfor har vi brugt hundene til eftersøgninger, jagt og i nyere tid til at finde narkotika og sprængstof.

Men ved søndagens åbent hus satte SearchHouse blandt andet fokus på nogle af de mange andre muligheder for at få en hjælpende snude fra vores firbenede venner, der efterhånden er blevet udviklet. Og som til stadighed udvikles.

- Vi ved faktisk meget lidt om hundenes formåen, selv om vi godt ved, at deres lugtesans er lang mere veludviklet end menneskers. Men det er et område, der forskes mere og mere i, så vi kan blive klogere på de muligheder, der er i at bruge hundenes næser. Og hvor pålidelige de er i forskellige sammenhænge, siger Johnny Bastian.

Han er indehaver af SearchHouse, der i et par år har holdt til i nogle gamle ladebygninger ved Orelund, og hvor der nu er indrettet forskellige træningsmiljøer for hunde. Johnny Bastian varetager den daglige drift i samarbejde med Tanja Benn.

Det var disse faciliteter, man kunne tage i øjesyn søndag, hvor hundeejere også fik mulighed for at prøve træningsanlægget med deres egen hund.

Johnny Bastian fortalte blandt andet om noget af det nyeste, der er dukket op i det seneste års tid. Det er hunde, som er i stand til at snuse sig frem til mennesker, der er positive med covid-19.

Det kan eksempelvis bruges til at finde smittede personer i større forsamlinger. Det kan også være på plejehjem eller i lufthavne.

- Der er dog også nogle udfordringer med det, for eksempel i lufthavne. Typisk kan en hund arbejde i 20 minutter og så skal den have en tilsvarende pause. Der vil skulle bruges mange hunde, hvis det skal være effektivt i en lufthavn, så der er temperaturscannere måske stadig en bedre løsning, lød det fra Johnny Bastian.

På sundhedsområdet ser man også specialhunde til mennesker med diabetes, hvor hunden er i stand til at opsnuse, hvis menneskets blodsukker når et kritisk niveau, og gøre opmærksom på det.

Og endnu mere både fascinerende og måske skræmmende er det, at der også findes hunde, som sågar er trænet til at kunne dufte cancer. Det rejser store etiske spørgsmål.

- Det foregår ved, at hundene snuser til prøver i et laboratorium. Det vil ikke være en god måde at få at vide, at du har cancer, ved at en hund kommer hen og snuser til dig, understregede Johnny Bastian.

Større civil efterspørgsel Traditionelt har vi herhjemme været vant til, at det var myndigheder som politi og toldvæsen, der benyttede sig af specialhunde. Men ifølge Johnny Bastian vinder brugen af højt specialiserede hunde også frem til civile formål og i erhvervslivet. En udvikling, der er længere fremme i Sverige, men som Danmark er ved at få øjnene op for.

- I Danmark er vi et skridt bagud i forhold til Sverige, men vi bevæger os i en retning, hvor vi kan bruge hundene til flere ting. Det handler grundlæggende om, at vi ser mulighederne i, at specialtrænede hunde kan hjælpe os med at løse nogle konkrete opgaver og gøre det mere effektiv, hurtigere og billigere end med andre metoder, siger Johnny Bastian.

- Der sker en kraftig udvikling i mulighederne, men for virksomhederne handler det selvfølgelig om, hvad der er rentabelt, tilføjer han.

Som eksempel nævner han, at man i Sverige arbejder med at træne hunde til at opsnuse forurenede steder i jorden.

- Hvis en hund kan lokalisere de steder i et område, hvor der kan ligge giftige stoffer gemt i jorden, er det mere effektivt end hvis du skal lave en masse forskellige og dyre boringer rundt omkring i området for at lokalisere forureningen, forklarer Johnny Bastian.

Også biologer kan bruge sporhunde til at opsnuse ekskrementer fra dyr, der ellers er svære at lokalisere, og derfor kan hundene også bruges i forskningsøjemed.

Det var også i Sverige, at dansk politi søgte hjælp, da man forsøgte at finde den myrdede kvinde Kim Wall i Øresund. Her var det hunde trænet til at opsnuse færten af ligdele under vand, som var helt afgørende i fundet af den parterede krop og opklaringen af det bestialske drab.

Siden har dansk politi selv fået uddannet såkaldte vandsøgshunde.

Bruges af virksomheder Ved søndagens åbent hus i SearchHouse deltog også svenske Maria Delin, der er hundefører i det private firma Watson Detective Dogs. Hun havde taget en narkotikahund med, som hun lod finde nogle duftspor af marihuana.

Hvor vi herhjemme er vant til, at narkotikahunde kommer fra myndighederne, bliver Maria Delin hyret af virksomheder til at undersøge arbejdspladser for, om ansatte kan have stoffer på sig - og dermed have et misbrug.

- Det kan handle om at forebygge, at der sker arbejdsulykker, fordi en medarbejder er påvirket af noget, forklarede hun om en af de forskellige typer opgaver, private virksomheder bruger hunde til i vores naboland.