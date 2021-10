Se billedserie I cirka 30 år har Schæferhundeklubben kreds 29 holdt til på et areal i Tølløse, hvor der skal opføres en folkeskov. Foto: Peter Andersen

Hunde kan tage en bid af folkeskov

Holbæk - 22. oktober 2021 kl. 11:39 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Om ganske kort tid, den 10. november, skal arbejdet med at plante en ny skov i Tølløse efter planen gå i gang.

Tølløse Folkeskov, som den kaldes, kan dog ende med at blive cirka en hektar mindre end planlagt.

Forklaringen er, at Schæferhundeklubben kreds 29 bruger cirka en hektar af det 17 hektar store skovrejsningsareal til hundetræning. Og det har ikke været muligt for Holbæk Kommune at finde et for klubben tilfredsstillende, alternativt træningsareal.

Derfor skal Holbæk Kommunalbestyrelse på onsdag beslutte, om de vil følge administrationens indstilling om, at der ikke plantes skov på det område, der benyttes af hundeklubben, og at der indgås en ny aftale med klubben om benyttelse af arealet.

Growing Trees Network Foundation, som har fundet sponsorer til skovrejsningen, har ifølge dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet meldt positivt tilbage, at det aktuelle areal på en hektar kan tages ud.

Skulle være fraflyttet Schæferhundeklubben kreds 29 har i cirka 30 år fået stillet det berørte areal gratis til rådighed af Holbæk Kommune.

Klubbens benyttelses- aftale blev dog opsagt den 1. marts i år af kommunen. Det indebar, at hundeklubben skulle fraflytte træningsarealet pr. 31. august. Det er dog ikke sket.

Af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet fremgår det, at der har været en langstrakt dialog mellem administrationen og klubben.

Men der er altså ikke fundet en løsning, som klubben kunne acceptere. Ifølge dagsordenen er problemet blandt andet, at klubben ikke vil være et sted, hvor de ikke kan have lys på banen.

De kan desuden ikke selv betale for flytning af deres ting, herunder lysmaster, seks skjul støbt i beton og andet.

Det bekræfter Benny Stoico, der er næstformand i bestyrelsen i Schæferhundeklubben kreds 29.

- Hvis vi bliver tvunget til at flytte, skal kommunen finde et alternativ til os, hvor vi ikke bliver stillet dårligere end i dag. Det har indtil videre ikke været muligt. Man har blandt andet kontaktet andre hundeklubber, men de er helt fyldt op og har ikke plads. Der var også snak om et andet område ved en vej gennem skovarealet, men det kunne heller ikke lade sig gøre, siger Benny Stoico og fortsætter:

- Udfordringen er, at vi har brug for et areal af en vis størrelse, hvor vi både kan opholde os, have skjul og opbevare vores ting. Det er også et krav, at der er lys på banen, ellers kan vi ikke træne om vinteren. Derfor håber jeg virkelig også, at sagen går igennem. Ellers er der en risiko for, at mange forlader klubben, forklarer Benny Stoico.

Han påpeger desuden, at det ikke kun er den lokale hundeklub, der bruger området, men også flere andre kredse under Schæferhundeklubben. Derudover er der mange borgere - store som små - der lægger vejen forbi.

I hundeklubben frygter man derudover, at plantningen af en ny skov på netop dette areal vil betyde, at en hæk skal fældes, og at det får konsekvenser for dyrelivet i området.

Den største af tre skove Det var kommunalbestyrelsen, der i maj sidste år besluttede, at der skulle rejses tre nye kommunale folkeskove i Holbæk Kommune.

Udover Tølløse blev Undløse og Svinninge udvalgt, og her blev der plantet træer i foråret.

Den største af de tre skove er den kommende folkeskov i Tølløse på små 17 hektar, hvilket altså kan ende med at blive cirka 16 hektar afhængigt at den politiske beslutning.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke følger indstillingen, vil den oprindelige beslutning om at plante skov på hundeklubarealet stå ved magt.

Følger de derimod indstillingen, vil selve benyttelsesaftalen med hundeklubben skulle behandles politisk.

En hektar blandet skov optager i gennemsnit over 100 år 6,8 ton CO2eq årligt. De planlagte 17 hektar skov i Tølløse vil således gennemsnitligt bidrage med en reduktion på 115,6 CO2eq årligt.

Plantes der på grund af hundeklubben kun et mindre areal på 16 hektar, vil den gennemsnitlige reduktion være 108,8 ton CO2eq årligt.