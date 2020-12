Se billedserie Dyrlæge Laila Stubkjær giver gode råd til, hvordan man kommer godt igennem nytårsaften med sin hund. Arkivfoto.

Hunde-angst nytårsaften

Holbæk - 29. december 2020

Fyrværkeri med høje knald og stærke lysglimt gør mange hunde bange, og det giver travlhed hos dyrlægerne.

- Der er mange hunde, som er bange nytårsaften. De reagerer på uvante lyde, høje knald, lysglimt og brag, siger dyrlæge Laila Stubkjær, som driver Dyreklinikken Centrum sammen med sin mand Jacob Fredsted.

Laila Stubkjær anbefaler, at man går en lang tur med sin hund om formiddagen og en kort tur, mens det stadig er lyst, og ellers holder hunden inden døre og prøver at skærme og adsprede den, når det rigtigt går løs nytårsaften.

- Det er meget forskelligt, hvordan hunde reagerer på fyrværkeriet, og om det primært er lyset eller lydene, som skræmmer dem. Nogle hunde reagerer med angst og uro, mens andre bliver vrede og begynder at gø. I situationen kan man trække gardinerne for og spille noget musik, og så sørge for at lave noget hyggeligt med sin hund, forklarer hun.

For en del af de firbenede er det dog ikke nok med en lang gåtur og rolige, trygge omgivelser. Nogle hundeejere har allerede købt beroligende piller til deres hund. Og den 30. december får Dyreklinikken Centrum besøg af 70 hundeejere, som kommer forbi med deres hunde, så hundene kan få den årlige nytårsmedicin.

- I håndkøb kan man få nogle piller eller mixtur, som blandt andet indeholder en syntetisk kopi af moderhundens Peptider. Det får både hvalpe og voksne hunde til at føle sig mere rolige og trygge i nye situationer. Man skal typisk behandle nogle dage i forvejen og helst hele december og så eventuelt give dobbelt dosis nytårsaften, siger Laila Stubkjær og fortsætter:

- Til dem det ikke virker på, anbefaler vi angstdæmpende medicin. Det har den virkning, at hunden bliver ligeglad med brag og lysglimt. Medicinen sløver ikke, som den vi brugte før i tiden, hvilket er optimalt. Vi vil jo helst have, at hundene er ved deres fulde fem og reagerer på de andre ting, der sker, siger dyrlægen.

Selv om det er for sent nu, vil Laila Stubkjær også gerne anbefale, at man starter i god tid næste år med at forberede sin hund til nytårsaften.

- Hvis man er ude i god tid, kan man nemlig arbejde med hundens adfærd og træne den til at acceptere nytårsfyrværkeriet. Der findes både cd'er og lydfiler på nettet med fyrværkeri og høje lyde. Man starter med lyden sat meget lavt og lader gradvist hunden vænne sig til larmen. Hvis man går grundigt til værks, vil hundens reaktioner mindskes, når den udsættes for alle bragene nytårsaften, forklarer Laila Stubkjær.

Laila Stubkær fortæller, at problemet med nytårsangst ikke er lige så udbredt blandt katte.

- Katte bliver generelt ikke lige så skræmte som hunde. Jeg vil dog stærkt fraråde, at man lukker sin kat ud, når det brager løs. Den vil nemlig typisk gemme sig, hvis den bliver bange og kan risikere at havne et sted, hvor den ikke kan komme ud igen, slutter hun.