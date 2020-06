Hun samler andres skrald

- Jeg kender til tilfælde, hvor køer har spist dåser og fået flået deres mave og hals op, med døden til følge - og det er bare ikke i orden. Jeg begyndte at lægge mærke til det lokale skrald i vejkanten for et par måneder siden, lige da coronatiden startede. Jeg er hundelufter og bemærkede, at strækningen på Holbækvej fra Jyderup og til genbrugspladsen i Tornved er særligt præget af, at der ligger skrald i vejkanterne og inde på de omkringliggende marker. Så jeg gik i gang, og er ude et par gange om ugen, for at samle skrald i et par timer. De sække jeg samler, fotograferer jeg og lægger på Facebook, både for at gøre opmærksom på problemet, men også for at opfordre andre til at gøre det samme, fortæller skraldesamleren, Rikke Skov Rasmussen, da avisen møder hende.