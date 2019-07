Se billedserie Tove Henriksen ved en af sæsonens populære strikmodeller, en lang trøje/kjole. Fotos: Elisa Hauerbach

Hun lever af »ret og vrang«

Holbæk - 30. juli 2019 kl. 08:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går ikke mange minutter imellem at der tages i håndtaget og døren går op til Garnbixen, der ligger på Smedelundsgade 34 i Holbæk.

- Det blevet moderne at strikke igen og jeg hjælper mine kunder med at finde frem til det rette garn, finde opskrifter, farver og andet omkring alle former for strikning og andet håndarbejde, fortæller Garnbixens indehaver, Tove Henriksen.

Avisen er på besøg i butikken en tidlig formiddag i juli. Med regnen silende ned af ruderne og kort før butikken åbner, tager Tove Henriksen plads ved butikkens »inspirationsbord« og fortæller om sin rolle som leverandør til alle de strikkeglade kunder i Holbæk og omegn. Senere skal det vise sig at det med »omegn« breder sig ret meget geografisk, for dagens første kunde kommer helt fra Roskilde for at søge råd og garn til et bestilt strikkeprojekt.

Men, på de ti minutter der er roligt - før døren begynder at gå op og i, i noget der minder om en fast rytme - fortæller Tove Henriksen at hun har haft Garnbixen i mange år og at den oprindeligt lå i mindre lokaler, der hvor Ford Holbæk har til huse i dag.

- Først var jeg faktisk frisør i mange år, men jeg har selv strikket fra jeg var 5-6 år, så jeg tænkte at hvis jeg skulle skifte branche skulle det være til noget (andet) jeg holdt af og det blev så garnforretningen, der måtte prøves af. Det viste sig at være en god ide, og nu har jeg været her så længe, at jeg tager et år ad gangen - og ser om nogen vil købe butikken, når jeg er klar til at gå på pension, siger hun.

Hun fortæller også at det specielle ved at strikke, er at man selv bestemmer, hvor kompliceret strikketøjet skal være.

- Jeg anbefaler, at man starter med at strikke et halstørklæde på store pinde. Det er til at overskue. Når man mestrer det, kan man lave tæpper og begynde at strikke efter forskellige mønstre. Det gode er at man aldrig bliver færdig, for der er altid nyt at strikke, med nyudviklede opskrifter fra de forskellige garnproducenters tilknyttede designere, siger hun.

I øjeblikket er strikkemodefarven grøn, men det skifter til brun, når efteråret begynder at præge vejret.

I butikken finder man også et stort udvalg af syartikler, skabeloner til korsstingsbroderi og et hav af knapper.