Hun laver sæber med naturens egne skatte

Holbæk - 07. maj 2019 kl. 19:57 Af Elisa Hauerbach

Hos Hr. & fru Sørensen kan man købe Connie Tode's lokaltproducerede sæber, som hun fremstiller uden kunstige tilsætningsstoffer, kun med naturens egne skatte som virkemidler.

- Vores natur rummer så mange skatte, fra velgørende, duftende og stimulerende planter til eksempelvis ler - som i sæberne giver en exfolierende effekt, siger Connie Tode.

Avisen fik lov at overvære sæbefremstillignen en eftermiddag i april.

- Det er altså ikke noget man skal give sig i kast med at gøre for sjov eller som »underholdning«, for processen skal foregå på en helt speciel måde, og der bruges ingredienser, som hverken må være for kolde eller for varme, ellers kan de ikke gå i forbindelse med hinanden, forklarer hun, inden produktionen går i gang.

Når de forskellige ingredienser skal måles op og klargøres, kan man tydeligt fornemme at Connie Tode er uddannet laborant, selv om hendes daglige arbejde hos Novo Nordisk i Bagsværd ikke har noget med laboratorierne at gøre. Sæbeproduktionen er en hobby hun afstresser med hjemme i Jyderup. Interessen for at bruge naturens egne virkemidler i produkterne, har hun haft længe. Når man ser hendes lager af forskellige naturlige ingredienser og olier med ekstrakt af mælkebøtte, roser og gulerod, er man ikke i tvivl om at nysgerrigheden og erfaringen får lov at være med helt fremme, når hun udvikler nye produkter.

- Hver sæbe har sine egenskaber. En del af sæberne er gode til moden hud og andre er gode for dem, der har brug for at mindske akne. De indeholder blandt andet bakteriehæmmende egenskaber, udvundet fra planter som eksempelvis kamille, fortæller Connie Tode, imens hun med stor koncentration begynder at varme olie op i en gryde. Den skal - inden den bliver til en velduftende, lysegul sæbe, blandt andet blandes med lud, tilføres mere olie med ekstrakt af mælkebøtte og duft fra det store udvalg af æteriske olier.

- Der er ikke noget kunstigt i overhovedet. Sæberne er simpelthen fremstillet ved den kontrollerede process, som er spændende at kunne styre. Jeg bruger mange forsøg før et nyt produkt er færdigudviklet og jeg synes det er charmerende at de forskellige sæber ikke er ens. I øjeblikket er jeg i gang med at udvikle en sæbe der også indeholder mælk. Det giver nogle behagelige, bløde bobler i sæbeskummet. Det er pudsigt nok, at man, når man nørder omkring sæbefremstilling, ser på størrelsen af bobler og på om sæben skummer nok op, når man bruger den, griner Connie Tode.

Dagens sæbeprodukt blev efter en lille times opmåling, blanding, opvarmning, nedkøling, piskning og ophældning til den smukkeste lysegule mælkebøttesæbe, som nu ligger klar til salg, under navnet Cornelias Værksted, hos Hr. & fru Sørensens Urtehjørne, der ligger på Skarridsøgade 51 i Jyderup.