Se billedserie Karen Bruhn fra KaBru Strikdesign er en af deltagerne i Kunst i Pinsen. Inspirationen til mønstret på den trøje, som hun står foran, har hun hentet fra Harlekin i Tivoli. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Hun holder liv i et gammelt håndværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun holder liv i et gammelt håndværk

Holbæk - 23. maj 2021 kl. 17:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

36 forskellige kunstnere og kunsthåndværkere fra Holbæk Kommune deltager fra lørdag til mandag i Kunst i Pinsen.

Her kan interessede besøge et eller flere af udstillingsstederne, ikke blot i Holbæk Kommune, men også i seks andre midt- og vestsjællandske kommuner. De øvrige deltagende kommuner er Kalundborg, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse og Roskilde, som i år er med for første gang i flere år.

En af deltagerne i Holbæk Kommune er KaBru Strikdesign på Sasserupvej 32 i Sasserup et par kilometer syd for Holbæk by. Det er Karen Bruhn, der står bag stedet, som siden efteråret 2014 har omfattet en butik, hvor hun sælger sine egne og andre kunsthåndværkeres ting.

- Jeg har været med i Kunst i Pinsen, siden jeg åbnede butikken. Mange af de besøgende kommer igen år efter år. Lørdag var der et halvt hundrede stykker, som alle havde været her før. Søndag har her også været cirka 50, hvoraf nok halvdelen var her for første gang, fortæller Karen Bruhn.

Uddannet strikdesigner I 1999 blev hun uddannet strikdesigner fra Håndarbejdets Fremmes Seminarium, men hendes kendskab til håndarbejde går meget længere tilbage.

- Jeg strikkede min første trøje, da jeg var fem år, efter at jeg først havde strikket et halstørklæde. Det var dengang en del af opdragelsen, mens det i dag handler om at formidle et håndværk, siger Karen Bruhn.

Før hun blev uddannet strikdesigner, fyldte håndarbejdet meget som hobby, mens hun til daglig arbejdede med udviklingshæmmede. Efter at hun i 2014 åbnede butikken ved siden af privatboligen, hvor der er værksted på førstesalen, stoppede hun på arbejdsmarkedet.

Siger nej til bestillinger Det var dog ikke muligt at leve af butikken, så efter et halvt år kom hun tilbage på arbejdsmarkedet. Det var som socialpædagog med en arbejdsuge på 30 timer.

- Det ødelagde det, at jeg skulle forsøge at leve af det. Så blev det for meget masseproduktion. I dag, søndag, har jeg fået fire bestillinger, men jeg sagde nej. Det skal ikke være sådan, at jeg skal lave det. Det skal være lysten. Min store glæde er at have noget, man brænder for. Og jeg synes, man skal fastholde de gamle håndværk, siger Karen Bruhn.

Hun designer selv mønstrene i de trøjer, hun strikker. Nogle gange hentes der inspiration i Harlekins dragt eller i japanske skrifttegn.

Karen Bruhn tænker en del over, hvordan hun sammensætter farverne, ligesom hun anvender det gyldne snit. Hver eneste trøje har et unikt mønster, og kvaliteten er sådan, at trøjen kan anvendes hele livet.

- Vi skal ikke hele tiden købe så meget. Vi kan vælge nogle materialer, der holder hele livet. Og uld er mindst skadelig for naturen, mens bomuld kræver en masse vand at dyrke, forklarer Karen Bruhn.

Strikker i merinould Hun fremstiller en lang række forskellige modeller af trøjer. Og desuden dét, hun kalder tre-i-én, der kan bruges både som hue, smykke og halstørklæde.

- Jeg strikker i merinould, fordi det er tynde tråde, så man kan blande farverne, uden at det bliver tykt, fortæller Karen Bruhn.

Hun håber også, at dem, der kører rundt til flere forskellige udstillingssteder i forbindelse med Kunst i Pinsen opdager, hvor smukt der er i det midt- og vestjællandske landskab.

Natur lige uden for døren Også ved Enghavehus hos KaBru Strikdesign er der mulighed for at opleve natur. På begge sider græsser der kreaturer på det gamle engareal ned til åen. Flere har også madpakke med, når de besøger stedet, og især lørdag var der mulighed for at sidde på gårdspladsen og nyde naturen.

- Markerne bliver ikke sprøjtet, så der er en masse fugle, også nogle af de mere sjældne, siger Karen Bruhn.

Der er blandt andet en håndfuld nattergale, isfugle, vendehalse og rørhøge og flere mere almindelige fugle.

Så mens kvinderne kigger på strikdesign, er det mere naturen og en gåtur i den lille skov, der trækker hos mændene.

De deltagende udstillingssteder i Kunst i Pinsen har også åbent mandag, anden pinsedag, kl. 11-17.