Hun bruger den gode energi i sine behandlinger

- Jeg har aldrig været så glad og så afbalanceret som nu, hvor jeg har startet egen virksomhed og kan hjælpe andre med deres udfordringer. Det føles simpelthen så rigtigt og jeg er lykkelig over at jeg tog springet og valgte det etablerede system fra, da jeg havde muligheden for at skifte spor i mit liv. Jeg havde længe overvejet at blive alternativ behandler, men vidste ikke indenfor hvad, før det gik op for mig at jeg søgte hen imod kranio sakral terapi, der havde virket på mig i min ungdom, fortæller Lise Herskind.