Hue og bobler til Mathias

Der var flag i hænderne og bobler i glassene, da den nærmeste familie i dag, tirsdag, tog imod Mathias Kromann Stæhr i lokalerne hos EUC Nordvestsjælland på Absalonsvej i Holbæk. Mathias Kromann Stæhr var nemlig årets første student på skolen - og klar til at tage imod den hvide studenterhue med det grå og bordeaux-farvede bånd, der viser, at eksamen er i hus som EUX-teknisk tømrer, en uddannelse, der giver både eksamensbevis og svendebrev. Senere - til efteråret - følger svendebrevet. Det bliver i september.

- Det har været komprimeret undervisning hele vejen igennem, men jeg er meget, meget glad for, at jeg valgte at blive netop EUX-teknisk tømrer, sagde studenten, efter at far, mor, søster, moster og lærere havde sagt til lykke, og familien havde givet de krammere, der hører sig til på en stor dag.

Mathias Kromann Stæhr fylder 21 år i næste måned. Han begyndte uddannelsen hos EUC Nordvestsjælland, Holbæk, i 2016 efter at have gået på Grevinge Centralskole og Bobjergskolen.

- Oprindelig ville jeg være landmand. Men efter at have været i erhvervspraktik som tømrer, valgte jeg, at det var den vej, jeg ville. Nu skal jeg ud at arbejde i en periode, og det er planen, at jeg om et år eller halvandet skal i gang med en uddannelse som bygningskonstruktør, siger han.