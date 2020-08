Se billedserie Med over 30 år som korpsledere i Frelsens Hær Holbæk-Odsherred har Arne og Ena Knudsen samlet ting og papirer, som nu sorteres, gives videre, smides ud eller gemmes som minde. 1. september går de to ildsjæle på pension. Foto: Per Christensen

Hr. og fru Frelsens Hær har »sagt op«

Holbæk - 27. august 2020 kl. 18:49 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har tit sagt, at nu er det slut, men det blev aldrig til noget. Nu har de øvet sig i at gå hjemme på grund af coronavirus og fået smag for pensionistlivet. Arne og Ena Knudsen, Fårevejle, har i over 30 år været korpsledere i Frelsens Hær Holbæk-Odsherred, men 1. september er det slut, hr. og fru Frelsens Hær har »sagt op«..

- Vi er ved at rydde op, jeg har overført al min viden i hovedet til et usbstik, vi har meldt beslutningen ud og siger officielt farvel på søndag, hvor der kommer en fra hovedkontoret til vores sidste gudstjeneste. 1. september er det slut, Holbæks største nasserøv kommer ikke rundt i år, konstaterer Arne Knudsen.

Juleafløseren er fundet Han har i mange år været rundt til lokale forretninger og producenter for at få fyldt de julepakker, som uddeles gratis til socialt udfordrede børnefamilier.

- Det er tidskrævende og blev for meget, jeg glemte hele tiden noget og kunne ikke lægge det fra mig, når jeg kom hjem, siger Arne Knudsen.

Der er fundet en afløser. Mette Lundholt fra Grevinge overtager opgaven, hun har før styret pakningen.

Hvad der ellers skal ske, ved parret ikke, ud over at beskeden fra højeste sted har været, at huset med indgang fra p-pladsen på Lindevej i Holbæk fortsætter.

Der har været mange opgaver ud over julepakker, basarer og gudstjenester.

Suppe, sæbe og frelse er Frelsens Hærs motto, og det humanitære og sociale arbejde har haft mange sider fra børnerytmik og porcelænsmaling med hygge til at underholde med musik, fortællinger og Ena Knudsens bugtalerdukke på blandt andet plejecentre.

Familier har fået hjælp ud over julepakker, og hvert år sendes børn på en udflugt.

Passende pensionsalder Som årene er gået, er aktiviteterne svundet ind, men Ena Knudsen håber, porcelænsmalingen vil fortsætte.

24. september kunne de have fejret 31-året som feltsergenter og korpsledere i Holbæk-Odsherred.

De rette skulderstropper og titlen feltsergenter måtte de selv købe for at kunne deltage i et socialpædagogisk kursus. Et titel de ikke har brugt, parret har det fint med at være korpsledere.

Arne Knudsen fik for mange år siden at vide af en daværende landsleder, at man først bliver pensionist som 85-årig. Det er han meget passende nu, Ena Knudsen er 82 år.

- Jeg tror godt, vi kan finde ud af at være pensionister. Vi skal rejse, og jeg skal strikke. Det bruger jeg meget tid på, og det skal være avanceret og udfordrende, forklarer Ena Knudsen.

Parret skulle have været til Italien, men på grund af coronavirus går turen til Fyn sammen med Postpensionisterne. Arne Knudsen er tidligere landpost, parret har sammen haft en grill, og Ena Knudsen har gjort rent på Dragsholm Slot.

Arne Knudsen har også en plan - han skal sidde og se robotplæneklipperen arbejde. Og så fortsætter han med at spille klaver og harmonika.

De forstætter også med at stå op klokken fem for at morgensvømme.

Det er lidt underligt, at det er slut. Men det føles rart, når man selv har taget beslutningen, bemærker Arne Knudsen. Og helt slut er det ikke, de gennemfører aftalte arrangementer og har lovet at være kontaktled og øse af deres erfaringer.

- Vi vil også gerne hjælpe lidt til, hvis man kan bruge os. Men det er slut med det administrative, understreger Arne Knudsen.

En beslutning der glæder de tre børn, syv børnebørn og to oldebørn, som der nu bliver mere tid til.