Hovsa: De tabte tyvekosterne på gaden

Om der er nogen som helst sammenhæng, vides ikke. Men ingen af stederne kan tyven eller tyvene siges at have gjort det store kup.

Hos Mr. Team havde man onsdag formiddag endnu ikke opgjort tyvenes bytte, men det står fast, at tyvene kun har taget sig tid til at rode en del af forretningen igennem.

Og så har tyvene haft så travlt med at komme væk, at de tabte en del af tyvekosterne ude på gaden.

Vidner så to slanke mænd med mørke hættetrøjer og mundbind løbe mod Blegstræde, og da politiet fulgte dette spor, fandt man forskellige stykker tøj, som så blev bragt tilbage til Mr. Team.

I Kundby gik alarmen klokken 6.40 onsdag morgen, hvor en rude i indgangspartiet blev knust.

Også her mangler der en endelig opgørelse over tyvekosterne. Men den første melding tyder på, at alarmen var mere, end tyvens nerver kunne holde til. I hvert fald er det næppe det store, tyven eller tyvene slap væk med.