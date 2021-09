Førstesalen over Café Forsinket kan komme til at huse seks hotelværelser, hvis et forslag til en ny lokalplan for ejendommen bliver vedtaget. Foto: Mie Neel

Hotelværelser på vej i stationsbygning

Holbæk - 14. september 2021 kl. 12:24

Engang havde Jyderup et jernbanehotel. Det lå i bygningen over for stationsbygningen i Skarridsøgade. Nu er Jyderup på vej til atter at få et slags jernbanehotel, nemlig i selve stationsbygningen.

Der bliver dog tale om et hotel i mindre målestok, for der vil være tale om, at der indrettes seks dobbeltværelser på førstesalen.

Det er i hvert fald dét, der er tanken, og den har ført til, at der nu fremlægges et forslag til en ny lokalplan.

Det sker, efter at politikerne i Holbæk Kommune for lidt over et år siden besluttede at sætte gang i arbejdet med en lokalplan. Det er nødvendigt med en ny lokalplan, fordi den eksisterende plan udlægger ejendommen til trafik- og stationsformål.

Den nye lokalplan vil give mulighed for at anvende bygningen til hotel, café, restaurant, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål og lignende - samt fortsat anvendelse til stationsformål.

Den nye lokalplan vil desuden fastsætte bestemmelser om bygningens bevaring, da den er et vigtigt element i kulturmiljøet omkring Jyderup Stationsby.

Café-ejer står bag planen Ejendommen i Skarridsøgade 38 ejes af Baagland Finans ApS, der tegnes af den pensionerede radioforhandler Hans-Erik Baagland.

Det vil dog være en af lejerne i bygningen, der i givet fald skal føre planerne om hotelværelser ud i livet. Det er Jais Westh Lauritsen, som driver Café Forsinket i stueetagen.

Han har tidligere forklaret, at planen er at indrette seks små dobbeltværelser, alle med bad og toilet. De vil komme til at ligge på de cirka 200 kvadratmeter, der ligger over cafeen.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet til økonomiudvalget, at forslaget til en ny lokalplan for stationsbygningen i Jyderup fremlægges i høring.

Der bliver tale om en høring på fire uger, uden borgermøde.

Jyderup Handleplan, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2018, omtaler, at der mangler overnatningsmuligheder i byen.

Derfor passer nye hotelværelser på den centrale beliggenhed fint i handleplanen. Samtidig er en ny anvendelse med til at sikre mod forfald.