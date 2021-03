Hotelchef på Strandparken Stine Sommer Gejel Knudsen har forventning om, at SKI-aftalen vil betyde flere ordrer, når der atter kan afvikles konferencer. Foto: Anders Ole Olsen

Hotel er valgt til statens konferencer

Holbæk - 15. marts 2021 kl. 12:10 Af Kaj Ove Jensen

Hotel Strandparken i Holbæk er blandt de steder, som har vundet et udbud vedrørende det offentliges indkøb af konference- og mødefaciliteter. Bag udbuddet stod SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Den to-årige aftale med mulighed for forlængelse træder i kraft senere på måneden, når den bliver underskrevet. Lige nu er der på grund af coronanedlukningen ikke de store udsigter til, at aftalen betyder ordrer fra de offentlige institutioner. Men når der atter åbnes for konferencer og møder, er der store forventninger til, at aftalen vil give en del arbejde på Kalundborgvej 58.

- Vi er glade for aftalen, og vi ser frem til at kunne åbne igen. Aftalen kan forhåbentlig hjælpe med til, at vi får skindet tilbage på næsen, siger Stine Sommer Gejel Knudsen, hotelchef og medejer på Strandparken.

Hun peger på, at en del af de offentlige institutioner formentlig er i underskud med at holde konferencer, så der har formentlig ophobet sig et behov.

Eneste fra kommunen Hotel Strandparken er det eneste fra Holbæk Kommune, der er med i den nye aftale om det offentliges indkøb af konference- og mødefaciliteter. Comwell Roskilde er det nærmeste af de andre, der er med.

Hotel Strandparken har opnået aftalen sammen med Vilcon Hotel & Konferencegård ved Sørbymagle nær Slagelse. De to hoteller har delvis samme ejerkreds.

Begge hoteller er i forvejen leverandør til statslige, regionale og kommunale institutioner, når det gælder hotelovernatninger. Nu bliver konferenceydelser atter en del af tilbuddet, som det også var indtil for to år siden.

Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, siger i en pressemeddelelse, at den nye konferenceaftale er målrettet statens indkøb af konferencesteder, men den kan også benyttes af kommuner, regioner og andre offentlige organisationer. Aftalen giver mulighed for at anvende konferencesteder, som er miljø- og klimavenlige, da 75 procent af leverandørerne er certificeret med Green Key, Svanemærket eller på tilsvarende vis lever op til kravene.

Stine Sommer Gejel Knudsen fortæller, at Strandparken er tæt på at få Green Key-certificeringen.

Minimeret madspild - Det handler blandt andet om minimeret madspild, brug af rengøringsmidler og CSR-politikken for medarbejderne. Det er noget, vi har gjort før, men vi har ikke haft det dokumenteret. Der er mange, der vælger én til på grund af de forhold, siger hotelchefen.

Der har i hele coronatiden været åbent for overnatninger, ligesom gæsterne har kunnet hente mad fra køkkenet med op på værelset. Desuden har der været en lille smule takeaway med mad ud af huset.

De ni faste medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation. Stine Sommer Gejel Knudsen samt to kokkeelever og en tjenerelev og lidt rengøringspersonale er de eneste på hotellet.