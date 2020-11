Danske Hospitalsklovne er i øjeblikket på en særlig rundtur med aftenbesøg på børneafdelinger. Her er det klovnen Luna, der tryller lidt for den indlagte pige Fie ved sengetid. Foto: Danske Hospitalsklovne

Hospitalsklovne putter indlagte børn trygt i seng

Det sker for at give de indlagte børn det, organisation Danske Hospitalsklovne kalder »en stjernestund« ved sengetid.

Ved aftenbesøget på børneafdelingen vil hospitalsklovnene, der er sat i verden for at gøre indlagte børns ophold på sygehuset lidt mere trygt, hygge om børnene og deres familier med tryllestøv, godnatsange og eventyrlige historier, skriver Danske Hospitalsklovne i en pressemeddelelse.

Det er baggrunden for, at Danske Hospitalsklovne i løbet af november besøger en række børneafdelinger på sygehuse og hospitaler rundt om i landet.

- Når vi tager på godnatbesøg, er der en anden stemning, hvor det er muligt for os at komme ind i et lidt mere poetisk rum. Sammen med børnene kan vi skabe en drømmeverden, inden de falder i søvn. Selvom der er roligt på sygehuset om aftenen, er det jo uvante rammer for børnene. Så er det dejligt at kunne give børnene en eventyrlig afslutning på dagen, siger Stephanie Dedieu, der selv er hospitalsklovn, i pressemeddelelsen.