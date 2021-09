Se billedserie Der er snart DM i Ombold i Holbæk, og derfor har byen fået sit eget hold. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hos det nye Ombold-hold er der plads til alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hos det nye Ombold-hold er der plads til alle

Holbæk - 22. september 2021 kl. 18:15 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Vejret signalerede efterår, da syv mænd tirsdag eftermiddag samledes ved en boldbane bag Fælleshuset Agervang i Holbæk.

På trods af kulde og blæst var flere af spillerne mødt op i korte ærmer, og et par af dem havde iført sig shorts - velvidende, at motion giver sved på panden.

Og motion er der rigeligt af til den ugentlige Ombold-træning, der i første omgang forbereder holdet til danmarksmesterskabet i Ombold, som løber af stablen i Holbæk den 1. og 2. oktober.

Ombold er gadefodbold for udsatte, som ellers ikke opsøger det almene foreningsliv.

Vigtigt socialt samvær I Holbæk er holdet stadig nyt, og har kun trænet siden 1. august. Alligevel er stemningen kammeratlig mellem spillerne, og der er ikke langt mellem de kække bemærkninger.

Det skyldes til dels, at flere af spillerne kender hinanden i forvejen. Men der er også bred enighed om, at træningssessionerne er et forum, hvor man passer på hinanden.

- Vi hygger os sammen og tager pis på hinanden, men hvis nogen har det skidt en dag, spørger man også, hvad der er galt, fortæller Carsten Erls Pedersen, som har deltaget i træningen to gange.

Han mener generelt, at Ombold er et godt koncept.

- Det er en fed ide, så de af os, som ikke får så meget motion, får rørt os lidt. Og så møder vi nogle nye mennesker.

Carsten Erls Laursens betragtninger vækker også genklang hos andre spillere.

- Det er sjovt at komme lidt væk fra de vante omgivelser og møde nye mennesker, fortæller Charley Laursen, som har været med til træningen tre eller fire gange.

Det sociale samvær er en vigtig del af Ombold-konceptet, hvor mange er tidligere misbrugere, og måske har et meget lille socialt netværk.

Mååååååål - Her kan de mødes med nogen, der har andre interesser, og danne et nyt netværk. Der er jo også mange, der er ensomme og mangler fællesskabet, forklarer Stine Appelgren Rasmussen, som er opsøgende medarbejder hos Social Indsats og Udvikling i Holbæk Kommune.

Efter en kort opvarmning er det endelig blevet tid til dagens væsentligste opgave - træningen. Den varer i første omgang otte minutter, ligesom en rigtig Ombold-kamp.

Og der går ikke lang tid før det første mål går ind, og bliver efterfulgt af høj jubel og klapsalver, før strabadserne fortsætter. Men det er hårdt at spille så koncentreret, og snart har Carsten Erls Pedersen brug for en pause. Det er der heldigvis ikke nogen sure miner over, for der er plads til alle uanset alder eller form.

Mens han får vejret, bliver Stine Appelgren Rasmussen lokket på banen, selvom hun ikke selv mener, at hendes evner med en bold matcher de andres.

- De er virkelig dygtige til at spille, fortæller Stine Appelgren Rasmussen, da hun igen bliver udskiftet.

- Men de er også rigtig søde, lige meget hvor dårlig man er, fortsætter hun med et grin.

Sodavand og strategi Da den første træningskamp er overstået, er spillerne forpustede, men i højt humør, og klar til at få fyldt energidepoterne op.

Genopfyldningen står Stine Appelgren Rasmussen for. Hun har sørget for, at der er sodavand nok til alle, og har endda medbragt en bøtte med udskåret vandmelon.

Men selv om der er dømt pause, er fokus ikke fjernet fra træningen. Derfor lytter mange af de hvilende spillere også opmærksomt til de gode råd, der kommer fra træneren Willy Cafnik-­Theill, der til dagligt er ansat som pædagogmedhjælper hos Forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk.

Efter et kort hvil går alle på banen med en energi, der giver håb for hjemmeholdet til danmarksmesterskabet.

Stine Appelgren Rasmussen fortæller, at de både håber, at der dukker mange op og hepper den 1. og 2. oktober, og at flere vil spille med på holdet. Ind til videre er planen, at træningen, som er sponsoreret af Nordea­fonden, fortsætter indtil marts.

- Efter danmarksmesterskabet træner vi stadig, og finder måske nogle stævner at deltage i. Og alle kan være med, hvis de vil have det sjovt, fortæller Stine Appelgren Rasmussen.