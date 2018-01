Anders Baagland på sit kontor med alle de mange gode ideer for Jyderups overlevelse som aktiv handels- og erhvervsby.Foto: Henrik Falch

Hold dig ikke tilbage med gode ideer

Holbæk - 26. januar 2018

Det skortede ikke på gode ideer til, hvordan Jyderup kan sikre sin fremtid som en aktiv handelsby med liv i alle butikslokaler, da Jyderup Erhvervsforening holdt medlemsmøde for nylig.

- Vi var helt høje bagefter, fortæller bestyrelsesmedlem Anders Baagland, der nu er selvstændig konsulent med salg og konceptudvikling som speciale.

- Vi fik 69 fantastiske og realisérbare ideer med hjem, under de fire hovedtemaer, netværk, markedsføring, arrangementer og lokaler. De er alle gode, nogle er skæve ideer, men de har alle muligheder, forklarer Anders Baagland.

Mødet var mandag den 15. januar om aftenen, og allerede tirsdag morgen havde han skrevet dem ind i et regneark, så de er til at overskue.

- De mange ideer er overskrifter, som vi nu skal udvikle. Det vil vi gerne gøre i arbejdsgrupper med frivillige fra byen, man behøver ikke være med i erhvervsforeningen, eller være god til det hele. Vi har en struktur i erhvervsforeningen, som gør, at vi kan hjælpe med økonomi, kontakt til kommunen eller andre ting, som kan være svære at overskue, uddyber Anders Baagland.

Han opfordrer alle til at melde sig, fordi der i arbejdsgrupperne er brug for alle både til at udvikle ideerne til konkrete handlingsplaner, men også mennesker, der vil hjælpe med at sætte skilte op til torvedagene eller til at sætte boder op, eller udføre andre praktiske opgaver for Jyderup.

En af ideerne er at udnytte tomme butikslokaler på en måde, så det ikke kun er på sommerens torvemarkeder, man kan købe lokal honning eller håndarbejde.

- Man kan forestille sig, at der frivillige, der ligesom hos Røde Kors, er med til at holde åbent torsdag, fredag og lørdag i en ellers tom butik, så selv om honningproducenten ikke har mulighed for at være til stede, så vil den være bemandet af frivillige, forklarer Anders Baagland.

Jyderup Erhvervsforening er allerede i god dialog med fx udlejerne af Stationscentret, hvor de tomme butikslokaler står skræmmende hen.

- Man kunne tænke sig, at huslejen var gratis de første seks måneder og så steg derefter. Vi har også kontakt til private udlejere, der også er interesserede i at være med til det, siger han. Anders Baagland opfordrer derfor iværksættere til at give lyd, så ideerne kan blive konkrete.