Holbæks borgmester med i KL's bestyrelse

Her afløser hun partifællen, Odsherreds borgmester Thomas Adelskov, som har meddelt at han trækker sig. Thomas Adelskovs hustru er alvorligt kræftsyg, og derfor skærer Thomas Adel-skov ned på dele af sit politiske arbejde.

Ud over at sidde i KL's bestyrelse har Thomas Adelskov også været formand for KL's socialudvalg. Men hvilke poster Christina Krzyrosiak Hansen får, er endnu ikke afgjort, oplyser hun til sn.dk.

Hun lover at gøre sit bedste og oplyser, at hun blandt andet vil have fokus på »land og by, decentrale uddannelser og de demografiske udfordringer, vi har i vores del af landet«.