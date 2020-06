46-årige Jesper Lundberg, Holbæk, er valgt som ny landsformand for Nær­butikkernes Landsforening. Privatfoto

Holbækker ny formand for landets nærbutikker

Holbæk - 15. juni 2020 kl. 20:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets nærbutikker har fået en holbækker som ny førstemand efter, at 46-årige Jesper Lundberg er blevet valgt som ny formand for Nærbutikkernes Landsforening (NBL).

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Til daglig driver Jesper Lundberg butikken Kiosk­land i Greve Midtby Center, men han bor i Holbæk med sin kæreste og har fire børn og to bonusbørn i alderen to til 21 år.

Med valget af Jesper Lundberg som ny formand sker der et generationsskifte i Nærbutikkernes Landsforening, hvor den afgåede formand, Torben Pedersen, har været med siden foreningens blev stiftet i 1995. Der er også kommet andre nye kræfter ind i foreningens ledelse.

- Der er samtidig sket et generationsskifte i hovedbestyrelsen, og jeg ser virkelig frem til at arbejde sammen med de øvrige medlemmer. Det er fremragende mennesker, og jeg hæfter mig ved, at alle for øjeblikket har egen forretning og bogstavelig talt har »fingrene nede i mudderet« hver eneste dag. Det er meget vigtigt i den her branche, hvor tingene nærmest er omskiftelige fra dag til dag, siger Jesper Lund­berg i pressemeddelelsen.

Overtog sin fars kiosk Jesper Lundberg var i 16 år i forskellige stillinger i Dansk Supermarked, inden han for godt 13 år siden startede i faderens butik Kioskland i Greve.

- Overtagelsen af butikken har været en glidende overgang, og mine forældre hjælper stadig til, så det er en familiedrevet virksomhed. Min mor er bogholder, og min far træder til, når der virkelig er travlt, som for eksempel her under krisen. Det hele fungerer godt, og vi ligger perfekt i Greve Midtby Center, siger Jesper Lundberg i pressemeddelelsen.

Der bliver også en glidende overgang i foreningsarbejdet, hvor Jesper Lundberg i den første tid vil få støtte fra den afgåede landsformand, så han kan komme ind i arbejdet.

- Det politiske arbejde har altid været yderst interessant. Mit primære mål med posten som formand er naturligvis at påvirke mængden af regler og reguleringer. Jeg vil meget gerne ind for at »påvirke det første lag« af beslutningerne, og min store styrke er, at jeg kender og har kendt til enhver regulering, der er lavet, siden jeg overtog Kioskland, pointerer Jesper Lundberg i pressemeddelelsen.

I forvejen er han næstformand for bestyrelsen i Greve Midtby Center, og arbejdet i Nærbutikkernes Landsforening bliver en ny og spændende udfordring.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med at lære reglerne og forretningsgangene endnu bedre at kende. Det er evigt spændende stof og en stor motivation for mig, lyder det fra Jesper Lundberg i pressemeddelelsen.