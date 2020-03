En 18-årig holbækker måtte en tur på sygehuset efter et slagsmål på et diskotek i Roskilde.Foto: Thomas Olsen

Holbækker fik skadet armen

En 18-årig mand fra Holbæk måtte natten til søndag en tur på skadestuen, efter at han havde været involveret i et slagsmål på et diskotek i Jernbanegade i Roskilde.