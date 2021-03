Holbæk vil være landets »vildeste kommune«

Holbæk Kommune har tilmeldt sig konkurrencen om at blive »Danmarks vildeste kommune«, hvor det handler om at finde vilde ideer til den vilde natur. Foto: Per Christensen

Holbæk - 19. marts 2021

Holbæk Kommune tager udfordringen fra miljøminister Lea Wermelin (S) op og har tilmeldt sig kommunedysten, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Formålet er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet, og Holbæk Kommune vil gerne være med til at sætte fokus på betydningen af biodiversitet og vild natur.

- Det grønne område står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, og vi har alle en forpligtelse til at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Lige nu arbejder vi med over 10 større naturprojekter, hvor vi blandt andet rejser nye bynære skove i lokalområderne, omlægger eksisterende skove til urørt skov, sætter dyr ud til afgræsning, ændrer praksis for slåning af grøftekanterne langs vejene og arbejder for nye naturområder, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune, i en pressemeddelelse.

Borgmesteren tilføjer, at kommunen skal gå forrest ved at gøre dens egne area­ler vildere, men den kan ikke gøre det alene. Så både borgernes haver og arealerne ved virksomheder, grundejerforeninger og boligforeninger skal i spil, hvis biodiversiteten skal øges.

I maj skal politikerne tage nærmere stilling til, hvordan kommunen kan blive endnu vildere, og hvilke indsatsområder der skal fokuseres på. I kommunens pressemeddelse nævnes, vild natur ikke bare kommer af sig selv.

Vinder kåres i 2022 - Hvis vi bare holder op med at dyrke et grønt område, så kommer der en hel masse ukrudtsarter, som vi ikke ønsker. Så det kræver en indsats at skabe vild natur. Konkurrencen giver os derfor anledning til at kigge endnu nærmere på, hvad borgerne, virksomhederne og kommunen kan gøre for at styrke biodiversiteten. Alle vil gerne gøre en positiv forskel, og på den måde kan vi sætte et endnu større fokus på vigtigheden af en stor biodiversitet for alle. Så jeg er sikker på, at vi kan få masser af inspiration og gavn af at deltage, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Med kampagnen »Sammen om et vildere Danmark« skal en kommunekonkurrence være med til at gøre Danmark vildere til fordel for natur og biodiversitet. Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022, hvor Danmarks vildeste kommune bliver udpeget.

Vinderen bliver den kommune, der har det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på blandt andet idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.