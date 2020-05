Holbæk til kamp mod mågerne

- Det handler om at sprøjte olie på æggene. De helt nøjagtige tal bliver indberettet til Naturstyrelsen. Derfor ved vi, at der i 2016 blev sprøjtet olie på 342 måge-æg, året efter på 530, i 2018 på 428 og sidste år på 557, de fleste i Holbæk by, men også andre steder i Holbæk Kommune, siger John Harpøth (DF), der er formand for udvalget for klima og miljø.