Holbæk som palme-by?

- Når man kan have palmer i Frederikshavn og i Trelleborg, kan man selvfølgelig også have det i Holbæk. Det vil være så flot, siger den nu 78-årige svensk-fødte fodboldtræner, der har givet ideen videre til Michael Suhr, medlem af kommunalbestyrelsen, så han kan tage ideen op over for sine politiske kolleger.