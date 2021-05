Holbæk Kommune skal nu promoveres ved cykelløb. Foto: Peter Andersen

Holbæk ny sponsor for cykelhold

Holbæk - 19. maj 2021 kl. 05:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det lokale cykelhold »Restaurant Suri - Carl Ras« er stille og roligt ved at udvikle sig, og nu har Holbæk Kommune indgået en sponsoraftale eller markedsføringsaftale med holdet.

Politikerne i Udvalget for kultur og fritid har på deres seneste møde besluttet at nikke ja til et forslag om at give cykelholdet 50.000 kroner om året og dermed få reklameplads på holdets hjemmeside og biler.

Solvej Pedersen (R) undlod dog at stemme.

Til gengæld for pengene fra kommunen forpligter cykelholdet sig til at stille op med tre til fire ryttere, holdets sportsdirektør og en servicevogn ved to årlige cykelrelaterede begivenheder i kommunen.

Blandt andet er der planer om at afvikle et lokalt cykelløb for børn.

Som kommune har Holbæk mulighed for at indgå sponsor- /markedsføringsaftaler med for eksempel professionelle sportsklubber, uden at der bliver tale om konkurrenceforvridning.

Skal have noget tilbage En markedsføringsaftale er dog kun i orden, hvis den sikrer, at Holbæk Kommune får nogle ydelser igen, som er egnede til at eksponere og brande kommunen.

Som for eksempel i dette tilfælde hvor Holbæk bliver eksponeret, når cykelholdets biler bliver vist i fjernsynet i forbindelse med et løb.

»Restaurant Suri - Carl Ras«, der blandt andet ejes af eksverdensmester Mads Pedersen fra Tølløse, er et cykelhold med base i Holbæk.

Det har fokus på talentudvikling og kører i øjeblikket i den internationale UCI-kontinental klasse, som er det tredjehøjeste niveau efter World Tour og interkontinentalholdene.

Holdet stiller blandt andet med ryttere til Post Nord Danmark Rundt 2021, der afvikles i dagene 10. - 14. august.

Fjerde etape får start i Holbæk og afslutning i Kalundborg.

Aftalen med »Restaurant Suri - Carl Ras«-holdet løber foreløbig fra den 1. juni til udløbet af 2022, og dermed er der samlet tale om cirka 75.000 kroner, som Holbæk Kommune skal betale til cykelholdet.