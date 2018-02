Margit Watt-Boolsen og Bente Eskesen har de to hovedroller i Holbæk Teaters bidrag til det fælles teaterprojekt.Pressefoto Foto: Per Morten Abrahamsen

Holbæk med i et fælles teaterprojekt

Holbæk - 23. februar 2018 kl. 21:34 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Teater er sammen med seks andre teatre fra hele landet gået sammen om at lave et fælles teaterstykke, der skal give et billede af dagens Danmark og vise, hvor forskellige vi egentlig er.

Hvert teater har lavet en lille scene af 10-15 minutters varighed, og de bliver så kædet sammen til én sammenhængende forestilling.

Holbæk-afsnittets tema er »de skuldre, vi står på« og handler om en ung pop- stjerne, der stammer fra Holbæk.

Hun kommer tilbage til byen for at give koncert, og i den forbindelse møder hun nogle af sine gamle skolekammerater. Hun føler, at de og resten af byen er gået i stå, og det gør hende trist. Men en snak med en zoneterapeut, der er gammel kollektivist, giver hende nyt mod på tilværelsen.

Det er teaterdirektør Brian Kristensen fra Holbæk Teater, som sammen med de to skuespillere, Bente Eskesen og Margit Watt-Boolsen, har lavet Holbæks bidrag til teaterstykket.

- Vores del handler egentlig om generationer og måden at gøre ting på. Tidligere kastede man sig bare ud i tingene og gjorde det, selv om man måske aldrig havde gjort sådan noget før. I dag handler det mere om at gøre tingene på den rigtige måde helt fra starten af, og så ender det ofte med, at man ikke får gjort noget som helst, fortæller Brian Kristensen.

»Danmark, mit fædreland« spiller på Holbæk Teater tirsdag den 13. marts.