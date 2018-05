Holbæk-mænd i form med floorball

Holbæk Kommune, Diabetesforeningen, Center for Holdspil fra Københavns Universitet og Sports- og SundhedsAkademiet indleder nu et samarbejde, der skal få mænd på 40 år og der over med for eksempel type 2 diabetes og for højt blodtryk i bedre form. Der bliver tale om et testforløb med floorball-træning to gange om ugen, events inden for sundhed samt arrangementer med svømmeren Pernille Blume og den tidligere cykelrytter Jesper Skibby.