Holbæk er lige nu forskånet for smitteudbrud af coronavirus på plejecentrene, og smittetrykket i kommunen er ikke højt nok til at komme først i køen, når de første beboere på plejecentre vaccineres den 27. december. Foto: Margit Pedersen

Holbæk må vente på coronavaccinen

- Der er ikke smitteudbrud på nogen af plejecentrene her og nu, og selv om det hurtigt kan ændres, er det hvergang lykkedes os at begrænse smitten, forklarer hun.

Region Sjælland forventer at modtage knap 2000 vacciner og er klar til at køre vaccinen ud den 27. december. De første, der vaccineres, bliver de mest udsatte beboere på plejecentre i Slagelse, Solrød og Greve Kommuner, hvor smittetrykket er højt. Desuden vaccineres det personale, der står for vaccinationerne, og frontpersonale i kritiske funktioner på sygehuse.

Det er sygehusenes personale, som gør vaccinen klar, og de praktiserende læger foretager vaccinationerne på plejecentrene.

Der indrettes et lokale til vaccination af de beboere, som har sagt ja tak til at blive vaccineret.

Lokalerne er klar eller ved at blive det på plejecentrene i Holbæk Kommune, ligesom personalet er ved at gøre alt klar, oplyser Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.